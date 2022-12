Terremoto magnitudo 6.4 in California, migliaia di case senza corrente Un potente terremoto, di magnitudo 6.4, è stato registrato oggi al largo delle coste della California settentrionale. Il National Weather Services non ha diffuso un allarme tsunami.

A cura di Susanna Picone

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito oggi la costa settentrionale della California. Secondo quanto rende noto l'Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma è stato localizzato a una profondità di circa 16 km, a circa 12 chilometri a sud ovest di Ferndale.

Il terremoto è stato registrato alle 2.34 ora locale (le 11.34 in Italia) e – scrive la Cnn – non ha fatto scattare un'allerta tsunami, secondo quanto ha reso noto l'Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (Noaa).

Secondo le prime notizie, la violenta scossa, a cui sono seguite almeno due scosse di assestamento, ha provocato alcuni danni ma per il momento non si registrano feriti o vittime. In particolare il terremoto ha danneggiato la rete elettrica. "Questo è stato un ‘big one', l'elettricità è interrotta a Ferndaleca e la casa è tutta sotto sopra" si legge in un post pubblicato su Twitter.

Il sito poweroutage.us riporta che oltre 50.000 case nella Contea di Humboldt, la zona colpita dal terremoto, sono rimaste senza corrente elettrica. "La corrente è saltata in tutta la contea. Non chiamate il 911 se non avete un'emergenza immediata", ha twittato l'Ufficio dei servizi di emergenza della contea di Humboldt.

Il New York Times ha pubblicato un video di una residente della zona che mostra numerosi oggetti caduti a terra nella sua abitazione in seguito al sisma.

Il terremoto di questa notte segue quello di magnitudo 6.2 registrato nella vicina località di Cape Mendocino – sempre nella Contea di Humboldt – registrato esattamente un anno fa, il 20 dicembre del 2021. La California è regolarmente colpita dai terremoti: un sisma di magnitudo 6,7 nel 1994 a Northridge, a nord-ovest di Los Angeles, ha provocato almeno 60 morti e danni stimati in 10 miliardi di dollari; una scossa di 6,9 a San Francisco nel 1989 provocò la morte di 67 persone.