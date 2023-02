Terremoto in Turchia di magnitudo 5.6 a Malatya, nessuna tregua per la popolazione: nuovi crolli Nuova scossa di terremoto in Turchia nella mattinata di oggi, lunedì 27 febbraio. Secondo quanto comunica il nostro Ingv, il sisma ha avuto intensità pari a magnitudo 5.6 della scala Richter.

A cura di Antonio Palma

Non sembra esserci tregua per la popolazione turca, già terribilmente colpita dal sisma del 6 e 7 febbraio scorso che ha causato decine di migliaia di morti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito la Turchia nella mattinata di oggi, lunedì 27 febbraio, interessando le stesse provincie già sconvolte dal sisma di inizio mese. Secondo quanto comunica il nostro Ingv, la scossa è stata registrata alle 10.04 ora italiana, poco dopo le 12 in Turchia, con epicentro a Malatya, una delle province nel sud est della Turchia.

La scossa di terremoto in Turchia di oggi ha avuto intensità pari a magnitudo 5.6 della scala Richter con epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 38.1760, 38.3160 e ipocentro a una profondità di circa 10 chilometri. Questa volta la zona interessata è quella più interna alla Turchia e più lontano dal confine con la Siria ma già interessata da numerose repliche nelle settimane scorse.

La scossa infatti riguarda la stessa faglia e probabilmente il terremoto è una delle tante scosse di assestamento del grande terremoto di magnitudo 7,8 che si è verificato nella regione il 6 febbraio. La scossa ha causato nuovi crolli nella regione dove ormai molte abitazioni già pericolanti rischiano di crollare del tutto sotto le continue spinte del tremore della terra.