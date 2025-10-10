Esteri
Video thumbnail

Terremoto di magnitudo 7,4 nelle Filippine, le immagini della potente scossa: almeno due morti

Un terremoto di magnitudo 7.4, con epicentro a est dell’isola di Mindanao, ha colpito la costa sud-est delle Filippine nella mattina del 10 ottobre, alle ore 9:43 locali. Le autorità avevano emesso anche un allarme tsunami, poi ritirato. Due persone nella regione del Davao orientale sono morte per via del crollo di un muro e di una casa.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Bianca Caramelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un violento terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito al largo della costa sud-orientale delle Filippine nella mattina del 10 ottobre, alle 9:43 locali. L'epicentro è stato a est dell'isola di Mindanao, a 123 km dalla città di Davao e a 20km dalla città di Manay. Dopo la prima scossa, ne sono arrivate una di 6.3 e altre di magnitudo compresa tra 4.8 e 5.6.

Immagine

Una donna di 64 anni è morta a Mati City a causa del crollo di un muro. Un'altra persona è morta dopo il collasso di una casa, secondo quanto dichiarato dal governatore di provincia Nelson Dayanghirang. Quest'ultimo ha aggiunto anche che un ospedale nella municipalità di Manay è stato evacuato perché le sue fondamenta non erano abbastanza solide.

Molte altre persone sono state invitate a evacuare verso l'interno o a quote più elevate dopo che le autorità hanno emesso un'allerta tsunami. Onde pericolose avrebbero potuto danneggiare le coste fino 300km dall'epicentro del sisma. L'allerta è stata ritirata verso intorno alle ore 12 locali.

Leggi anche
Terremoto oggi a Foggia, scossa di magnitudo 3.6 colpisce la Costa Garganica
Immagine

Il terremoto ha provocato interruzioni di corrente e altri danni a strutture ed edifici della regione coinvolta. Le lezioni sono state cancellate e le attività negli uffici governativi interrotte, tranne per quelli essenziali di emergenza.

I video diffusi sul web mostrano luci a led che crollano dai soffitti, persone che si raccolgono in strada terrorizzate e strutture in costruzione che vibrano. L'ufficiale responsabile della gestione dei disastri nella città di Generoso, Jun Saavedra, ha raccontato che stava guidando la macchina quando ha visto "i cavi elettrici oscillare violentemente e le persone uscire di casa correndo, mentre il terreno tremava".

Immagine

Il presidente Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato che il governo "si sta assicurando che tutti siano al sicuro". Solo due settimane fa, infatti, un potente sisma di magnitudo 6.9 ha provocato la morte di 72 persone e causato enormi danni al territorio.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
a Gaza
Entra in vigore il cessate il fuoco, Netanyahu: “Se piano non sarà raggiunto, ci sarà guerra”
Cosa sta succedendo a Gaza dopo l'accordo tra Israele e Hamas: "Bombardamenti continuano, situazione grave"
Cosa aspettarci dall’accordo su Gaza, l'esperto: "C’è apertura, ma ora occhi puntati su Russia, Cina e Iran"
Perché l’accordo di Trump su Gaza è solo una pausa e non la fine del conflitto israelo-palestinese
Giuseppe Acconcia
Le voci da Gaza dopo l'annuncio di Trump: "Siamo sollevati, ma i bombardamenti non si sono ancora fermati"
Cosa prevede l'accordo tra Israele e Hamas per la pace a Gaza e cosa c'è nel piano di Trump sugli ostaggi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views