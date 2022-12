Tenta selfie sulla “ferrovia della morte”, turista cade dal treno e muore precipitando dalla scogliera La vacanza di Natale si è trasformata in tragedia per un turista irlandese morto martedì in Thailandia dopo essere caduto da un treno in corsa. L’uomo avrebbe aperto una porta della carrozza per scattare una foto del paesaggio mentre il treno passava lungo le scogliere.

A cura di Antonio Palma

Stava camminando tra i vagoni del treno in cerca dello scorcio migliore per una foto panoramica ma, sporgendosi troppo per realizzare lo scatto, è precipitato dal convoglio ferroviario ed è morto cadendo dalla scogliera.

Così la vacanza di Natale si è trasformata in tragedia per un turista irlandese di 45 anni, Patrick Ward, morto martedì in Thailandia dopo essere caduto da un treno in corsa.

L'uomo era arrivato nel paese asiatico appena lunedì e martedì aveva deciso, con un gruppo di turisti, di salire a bordo del convoglio per un giro sulla cosiddetta "ferrovia della morte", un tratto di binari noto per le sue attrazioni naturali, tra cui burroni, grotte e paesaggi mozzafiato che spesso sono oggetto di scatti fotografici.

Secondo le autorità locali, Patrick Ward è caduto dal treno mentre il convoglio procedeva a bassa velocità in una zona panoramica che costeggia la montagna nella provincia di Kanchanburi, a ovest della capitale Bangkok.

Secondo quanto riferito, il 45enne ad un certo punto avrebbe aperto una porta della carrozza per scattare una foto del paesaggio mentre il treno passava lungo le scogliere sopra la Grotta di Krasae.

Per motivi da accertare, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio mentre poggiava i piedi sul gradino della porta, precipitando lungo la scogliera. Il 45enne ha fatto un volo di circa dieci metri che si è rivelato fatale. Inutili per lui i soccorsi allertati dallo stesso tour operator.

Il convoglio è stato immediatamente fermato e le squadre di soccorso arrivate sul posto hanno provato a rianimare l'uomo per oltre mezz'ora ma purtroppo senza esito. I soccorritori si sono dovuto calare a mano per scendere lentamente dalla scogliera per aiutare l'uomo ferito ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.

“Penso che abbia perso l'equilibrio quando il treno ha girato per fare una curva" ha dichiarato ai media locali il responsabile del tour operator, assicurando che ai vacanzieri era stato detto di non sporgersi dalle carrozze.

Le autorità locali comunque hanno disposto un'autopsia completa che sarà condotta a Bangkok mentre la polizia interrogherà tutti i testimoni che erano a bordo del treno per ricostruire l'accaduto