Tempesta Usa, neve e temperature giù fino a -57 gradi: “Il Natale più gelido degli ultimi decenni”

A cura di Susanna Picone

Arriva negli Stati Uniti la tempesta di Natale con gelo e bufere di neve. Il Paese sta attraversando una delle stagioni natalizie più insidiose degli ultimi decenni dal punto di vista meteorologico. Migliaia di voli sono stati cancellati in diversi Stati durante una delle settimane di viaggio più trafficate dall'inizio del pandemia. I rifugi per senzatetto sono stracolmi.

I governatori di dodici Stati hanno proclamato lo stato d'emergenza per quello che viene chiamato lo "snowapocalipse" o "snowaggedon". Secondo gli esperti meteo, l'ondata di freddo potrebbe portare il Natale più gelido degli ultimi decenni.

Le tempeste di neve unite al vortice polare porteranno temperature record che dovrebbero arrivare anche a -29 gradi, e in alcune zone montuose del Wyoming addirittura a -57 gradi Celsius. Sempre in Wyoming la colonnina di mercurio è passata, all'ora di pranzo, da 6 gradi a -16 nel giro di un'ora.

Oltre alla neve, attesa nelle prossime ore a nord dello Stato di New York, preoccupa la "bomba ciclone" di freddo che sta spazzando ampie zone del Paese. In Ohio la temperatura dovrebbe scendere a -17. Il rapido abbassamento delle temperature – avvertono gli esperti – può portare al congelamento sulla pelle nuda in soli 5-10 minuti.

La Guardia nazionale verrà schierata in molti Stati, dal Colorado al Connecticut, dal Kentucky al Maryland, Missouri, North Carolina e Oklahoma.

Secondo il sito poweroutage.us, più di 80.000 clienti in Texas sono attualmente senza corrente, e il numero sembra aumentare rapidamente. Secondo il sito, anche decine di migliaia di clienti in Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Tennessee non hanno corrente.

Secondo quanto riportano i media Usa, almeno tre persone in Kansas e altre due in Oklahoma sarebbero morte in incidenti stradali che sembravano essere collegati alla tempesta e alle condizioni della strada.