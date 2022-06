Tempesta in California: Antonia e i suoi cani uccisi da un fulmine mentre passeggiano I filmati di videosorveglianza domestica del suo padrone di casa a Pico Rivera mostrano quelli che potrebbero essere stati gli ultimi momenti della 52enne Antonia Mendoza Chavez.

A cura di Biagio Chiariello

Antonia Mendoza Chavez, 52 anni, e i suoi due cani sono stati uccisi da un fulmine. L'incidente è avvenuto mercoledì mattina, 22 giugno, a Pico Rivera, nella Contea di Los Angeles, in California. Paramedici e polizia sono stati chiamati nell'area dei viali Rimbank e Mines, vicino al fiume San Gabriel, intorno alle 8:50. Eyewitness News ha parlato con Gloria Colocho, che ha affermato di essere la padrona di casa di Chavez: "Percorreva quel sentiero ogni mattina". "L'ho chiamata, le ho scritto un messaggio e lei non ha risposto e il messaggio non è stato consegnato al cellulare", ha detto la Colocho. "L'ho chiamata e si è attivata direttamente la segreteria, e da lì, ho avuto la sensazione che fosse lei. Ho controllato i filmati della videosorveglianza domestica… è uscita intorno alle 7:30 e ho visto che era coi suoi due cani.. poi non è più tornata".

Negli ultimi giorni Pico Rivera è stata colpita da una tempesta e l'amministrazione ha avvertito i residenti della zona di rimanere all'interno fino a quando a non fosse passata. "Dovremmo essere tutti cauti con questa attività che è nella zona", ha detto il manager della città di Pico Rivera, Steve Carmona. "Vogliamo che tutti stiano attenti. C'è molta instabilità nell'aria. Fai solo attenzione e fai del tuo meglio per rimanere in casa in questo momento".

Le morti causate da folgorazione da fulmine sono molto rare in California. Dal 2006 si sono contate 9 vittime, e questa è stata la prima quest'anno. La notizia ha inquietato i residenti della zona. "Ho paura", ha detto Mary Perez ad ABC7. "Ho detto a mia nipote e alla sua amica di non andare a scuola a piedi, la accompagno io. Ora temo i fulmini. Non che non ci avessi mai pensato. Non pensavo potesse davvero accadere. È semplicemente orribile".