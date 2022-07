Tempesta di fulmini si abbatte sulla caserma, un soldato morto e 9 feriti in Usa Il bilancio della tempesta meteorologica che ha colpito nelle scorse ore Fort Gordon è pesante: un militare è morto e altri nove sono rimasti feriti.

A cura di Antonio Palma

Una vera e propria tempesta di fulmini dalle conseguenze drammatiche quella che si è abbattuta improvvisamente su una caserma dell'esercito statunitense nello stato della Georgia.

Il bilancio della tempesta meteorologica che ha colpito nelle scorse ore Fort Gordon è pesante: un militare è morto e altri nove sono rimasti feriti.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 20 luglio, mentre i soldati erano impegnati in un'area della base dedicata all'addestramento truppe.

Le autorità della base militare vicino ad Augusta, nella parte orientale dello stato americano, hanno riferito ai media locali che un fulmine ha colpito la zona in cui si trovava il gruppo di soldati poco dopo le 11.

Dopo l'allarme, sul sposto sono subito accorsi i servizi di emergenza medica della stessa caserma di Fort Gordon che hanno provveduto al trasporto in ospedale ma purtroppo per il militare deceduto non c'è stato nulla da fare.

"È con il cuore pesante che Fort Gordon conferma che uno dei soldati colpiti dal fulmine è morto per le ferite riportate", ha affermato Anne Bowman, vice capo degli affari pubblici di Fort Gordon, in un comunicato.

Il soldato è stato dichiarato morto intorno a mezzogiorno in ospedale. Gli altri nove militari colpiti dal fulmine hanno riportato ferite di varia gravità, anche loro sono stati medicati e trasportati in ospedale al Dwight David Eisenhower Medical Center dove non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo quanto rivelato da un portavoce della base a ABC News, la vittima era un soldato della Riserva dell'esercito degli Stati Uniti che si trovava nella zona del poligono di Fort Gordon per addestramento insieme agli altri militari feriti.