Svolta sulle armi in Canada: non si potranno più comprare, vendere o importare Il primo ministro Trudeau ha illustrato un disegno di legge che, se approvato dal Parlamento, vieterà di “acquistare, vendere, trasferire o importare pistole in qualsiasi parte del Canada”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Tougher gun laws. Leggi più severe sulle armi. Ieri sera il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha annunciato una stretta senza precedenti alla diffusioni delle armi nel suo Paese: "Un canadese ucciso dalla violenza delle armi da fuoco è uno di troppo – ha spiegato il premier – Ecco perché abbiamo vietato 1.500 tipi di armi da fuoco d'assalto militari". Poi ha continuato: "Oggi abbiamo depositato un disegno di legge per rafforzare ulteriormente il controllo delle armi in Canada e andremo avanti con il congelamento nazionale della proprietà delle armi". In sostanza, ha sottolineato Trudeau, "non sarà più possibile acquistare, vendere, trasferire o importare pistole in qualsiasi parte del Canada una volta che questa proposta diventerà legge".

Con la stessa legge, il premier ha spiegato che cambieranno anche altre cose: "Aumenteremo le sanzioni penali per combattere il contrabbando e il traffico di armi, forniremo alle autorità più strumenti per indagare sui crimini legati alle armi da fuoco e colpiremo la modifica dei caricatori per evitare che contengano più del limite legale di munizioni". E ancora: "Faremo in modo che alle persone coinvolte in atti di violenza domestica o di molestie criminali – come lo stalking – venga tolta la licenza di porto d'armi". E "faremo in modo che coloro che sono considerati un pericolo per se stessi o per gli altri debbano consegnare le loro armi da fuoco alle autorità".

Quella di Trudeau è una stretta totale sulle armi, anche se già in piedi da tempo. Due anni fa, ad esempio, è stato vietato l'utilizzo di armi d'assalto come quella usata da Salvador Ramos per compiere la strage di Uvalde. E proprio sull'onda delle ultime sparatorie di massa negli Stati Uniti, che hanno sconvolto l'opinione pubblica americana e anche quella mondiale (soprattutto di un Paese vicino come il Canada), il governo ha deciso di imprimere una svolta. "Congelamento nazionale", lo ha chiamato Trudeau.