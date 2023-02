Sviene nell’auto incendiata, automobilista salvato pochi secondi prima di essere avvolto dalle fiamme L’episodio lungo la Strip di Las Vegas dove l’automobilista è stato trasportato in ospedale e si è ripreso ma è stato arrestato e ora deve affrontare un’accusa per guida in stato di ebbrezza.

Probabilmente preda dei fumi dell'alcol, un automobilista statunitense ha rischiato seriamente di morire nell'incendio della sua vettura dopo aver provocato un incidente ed essere svenuto al volante. Sul suo cammino, però, ha trovato due angeli custodi, un pedone e un poliziotto, che lo hanno tirato fuori dalla vettura pochi attimi prima che le fiamme lo avvolgessero, salvandogli la vita.

L'episodio si è consumato nel pomeriggio di venerdì scorso lungo la Strip di Las Vegas ed è stato immortalato da alcune telecamere della zona. Le immagini sono eloquenti e dimostrano come l'uomo sia stato tirato via di peso dalla vettura già incendiata esattamente un secondo prima che una fiammata avvolgesse il sedile del lato guidatore.

Il video rilasciato dal dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas mostra un passante, un parrucchiere che faceva il turista e che era per caso sul posto, che cerca di fare uscire l'uomo, aiutato poi da un agente. L'uomo, Justin Mouser camminava con la moglie quando hanno visto l'auto andare a sbattere contro una palma. La vettura ha iniziato a fumare ma nessuno scendeva e cosi l'uomo ha deciso di intervenire.

“Ho fatto un giro intorno all'auto, ho guardato sotto la macchina e ho pensato che fosse in pericolo” ha spiegato l'uomo che infine ha tirato fuori l'automobilista, un 34enne che era privo di sensi sul sedile anteriore. "Il poliziotto ha detto alla folla di fare un passo indietro per sicurezza. Probabilmente avrei dovuto ascoltarlo, ma ho cercato di aiutarlo" ha spiegato il turista, aggiungendo: "Penso che l'agente l'avrebbe salvato comunque ma sono contento che il ragazzo sta bene".

L'automobilista, trasportato in ospedale, infatti si è ripreso ma è stato arrestato e ora deve affrontare un'accusa per guida in stato di ebbrezza. Anche l'agente Stebbins è andato in ospedale per sospetta inalazione di fumo ma è stato dimesso subito dopo. In una dichiarazione, il dipartimento di polizia si è congratulato sia con l'agente sia con Mouser: "Siamo incredibilmente grati a entrambi gli uomini per essere stati nel posto giusto al momento giusto".