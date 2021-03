Tragedia in Sud Sudan, dove nella tarda serata di ieri – martedì 2 marzo – è precipitato un aereo commerciale uccidendo tutte le 10 persone a bordo. Ne dà notizia il governatore dello Stato di Jonglei, citato dall'agenzia turca Anadolu. Dieci persone, tra cui otto passeggeri e due piloti, hanno perso la vita dopo che il volo HK-4274 della South Supreme Airlines diretto alla capitale Juba è decollato dalla città di Pieri nello stato di Jonglei e si è schiantato, ha detto Denay Jock Chagor."Le nostre preghiere sono per le loro famiglie e i loro cari. A nome mio e del popolo dello Stato di Jonglei e della nazione, condivido questo messaggio di cordoglio con le famiglie e gli amici colpiti in queste ore di dolore", ha detto Chagor in un messaggio di cordoglio diffuso dal suo ufficio.

Le cause del disastro aereo sono ancora sconosciute e le autorità sud sudanesi hanno aperto un'inchiesta al riguardo. Stando a quanto riferito all'agenzia Anadolu da Kur Kuol, direttore dell'aeroporto internazionale di Juba, "il velivolo è precipitato nella città di Pieri, nello stato di Jonglei, mentre era in partenza per Juba". L'aereo si è schiantato al suolo subito dopo il decollo, intorno alle 17 (ora locale), in una zona molto remota, circostanza che ha reso molto difficoltoso l'invio dei soccorsi e il recupero dei corpi delle vittime.

Quello avvenuto ieri è il secondo incidente aereo nella regione di Jonglei degli ultimi tre anni, quando un velivolo della South Supreme Airlines ha preso fuoco e ha fatto un atterraggio di fortuna, ma non ci sono state vittime. Al momento la compagnia South Supreme Airlines non ha rilasciato nessun commento in merito all'incidente.