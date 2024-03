Caccia russo in fiamme precipita in mare a Sebastopoli: “Abbattuto per errore da missile russo” La scena dell’aereo in fiamme che precipita nel Mar Nero proprio davanti alla costa della città nella Crimea occupata dai russi è stata immortalata da una serie di video registrati dai residenti della zona e pubblicati poi sui social. Il pilota è riuscito a lanciarsi col paracadute. Molti gruppi social ucraini sostengono che sia stato vittima di fuoco amico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La sagoma evidente di un caccia militare completamente avvolto dalle fiamme che in poco tempo precipita quasi in verticale schiantandosi poi in mare dopo che il pilota a bordo riesce a lanciarsi col paracadute. È la terribile immagine che nelle scorse ore ha attirato l'attenzione di tutti sopra Sebastopoli, nella Crimea occupata dai russi. La scena dell'aereo in fiamme che precipita nel Mar Nero proprio davanti alla costa della città è stata immortalata da una serie di video registrati dai residenti della zona e pubblicati poi sui social.

La caduta del velivolo, che diverse fonti identificano come un caccia militare russo Su-35, una versione modernizzata dell'aereo da caccia Sukhoi Su-27, è stata confermata anche dalle autorità russe di Sebastaopoli senza specificarne però il motivo dell'incidente. Molti gruppi social ucraini sostengono che sia stato vittima di fuoco amico. Diversi gruppi anonimi che postano foto e video dalla Crimea occupata indicano che l'aereo sarebbe stato abbattuto da una postazione missilistica antiaerea russa S-400 piazzata sulle colline che sovrastano la città a protezione della zona portuale e della base navale russa.

"A Sebastopoli le truppe russe hanno abbattuto il loro stesso aereo che stava decollando dall'aeroporto di Belbek", si legge nel messaggio social del canale Telegram Crimean Wind che, citando testimoni oculari, aggiunge che il pilota è riuscito a lanciarsi fuori dal velivolo prima dello schianto.

Secondo le autorità locali russe citate da RIA Novosti, l'aereo militare è precipitato in mare vicino a Sebastopoli intorno alle 18 ora locale, le 16 in Italia. Citando il governatore di Sebastopoli imposto dalla Russia, Mikhail Razvozhaev, l'agenzia ha aggiunto che il pilota è riuscito ad eiettarsi e a lanciarsi col paracadute d è stato portato in salvo dai soccorritori. Secondo il governatore, l'aereo è precipitato a circa 200 metri dalla costa. "Vedo che i social media ucraini pubblicano molte cose diverse ma non c'è stato alcun danno a strutture civili", ha affermato ancora Razvozhayev.