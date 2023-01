Stuprò e uccise la fidanzata: Amber McLaughlin è la prima transgender a essere giustiziata negli Usa Amber McLaughlin, 49 anni, è stata condannata a morte per aver stuprato e ucciso la ex fidanzata ed oggi verrà con ogni probabilità sottoposta a iniezione letale in Missouri, Stati Uniti: si tratta della prima persona transgender ad essere giustiziata nel Paese a stelle e strisce, a meno che non le venga concessa la grazia.

A cura di Ida Artiaco

Immagine dal Federal Public Defender Office.

Rapì, stuprò e uccise la sua ex fidanzata nel 2003. Per questo Amber McLaughlin, 49 anni, è stata condannata a morte ed oggi verrà con ogni probabilità sottoposta a iniezione letale in Missouri, Stati Uniti: si tratta della prima persona transgender ad essere giustiziata nel Paese a stelle e strisce, a meno che non le venga concessa la grazia all'ultimo minuto.

La richiesta dovrebbe essere approvata dal governatore repubblicano dello Stato, Mike Parson. Ma il suo portavoce, Kelli Jones, ha fatto sapere che la richiesta è ancora in fase di revisione.

Secondo gli avvocati difensori di McLaughlin, la grazia dovrebbe esserle concessa per una serie di fattori, tra cui l'infanzia traumatica e i problemi di salute mentale e depressione di cui soffre, che l'hanno portata a tentare il suicidio più volte, e di cui la giuria non ha mai sentito parlare nel corso del processo.

"Pensiamo che Amber abbia dimostrato un coraggio incredibile perché posso dire che c'è molto odio quando si tratta di questo problema", ha detto l'avvocato Larry Komp lunedì. Secondo l'Anti-Execution Death Penalty Information Center, non è noto alcun caso di esecuzione negli Stati Uniti di un detenuto apertamente transgender.

La storia di Amber McLaughlin

La sua è ad ogni modo una storia che sta facendo molto clamore negli Stati Uniti, non solo perché si tratta della prima esecuzione del nuovo anno, ma perché per la prima volta viene condannata a morte una persona transgender. Amber McLaughlin è diventata donna mentre era in carcere.

Era conosciuto come Scott al momento del processo. McLaughlin è stata condannata per omicidio di primo grado nel 2006 per aver ucciso l'ex fidanzata Beverly Guenther a 45 anni. I vicini di quest'ultima allertarono la polizia di St Louis la notte del 20 novembre 2003, quando non la videro tornare a casa. Gli agenti si recarono allora nell'ufficio dove lavorava: trovarono il manico di un coltello rotto vicino alla sua auto e una scia di sangue. Il giorno dopo, McLaughlin condusse la polizia in un luogo vicino al fiume Mississippi, dove si era liberata del corpo di Guenther.

Le ombre sul processo e la condanna

Nel 2006, per la pena di morte vennero tenute nascoste le prove riguardo alla sindrome alcoolica fetale, alle lesioni cerebrali, alle violenze e alla depressione dell’infanzia e ai tentativi di suicidio da adulta di Amber. Per altro, la giuria non si pronunciò unanimemente a favore della condanna a morte, ma respinse tre dei quattro argomenti pro-pena di morte che la procura aveva sottoposto ai giurati. Alla fine fu il giudice a decidere.

I precedenti nello stato del Missouri

L'unica donna mai giustiziata in Missouri è stata Bonnie B Heady, che fu condannata a morte il 18 dicembre 1953 per aver rapito e ucciso un bambino di sei anni. Heady è stata giustiziata nella camera a gas, fianco a fianco con un altro rapitore e assassino, Carl Austin Hall. A livello nazionale, nel 2022 sono state giustiziate 18 persone, di cui due nel Missouri. La seconda esecuzione dell'anno nello Stato è stata fissata il 7 febbraio 2023: si tratta di Leonard Taylor, condannato per aver ucciso la compagna e i tre figli piccoli.