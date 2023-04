Stupri su studentesse durante pigiama party in campi estivi, preside condannata: “Era come una madre” La 56enne australiana madre di 8 figli è stata condannata a Melbourne per 18 capi d’accusa, tra cui cinque per stupro e penetrazione sessuale di un minore di 16 anni.

A cura di Antonio Palma

Avrebbe approfittato del suo ruolo di preside e del rapporto di fiducia che aveva instaurato con alcune studentesse adolescenti per abusare sessualmente di loro in più occasioni sia durante i campi estivi organizzati dalla stessa scuola che in lezioni private. Per questo una ex insegnante australiana, Malka Leife, è stata condannata oggi per 18 reati di abuso sessuale nei confronti di due ex studentesse, 15 anni dopo essere sfuggita all'arresto, scappando in Israele.

I fatti contestati alla donna, oggi 56enne e madre di 8 figli, risalgono infatti al periodo tra il 2003 e il 2007 quando era preside della Adass Israel School di Melbourne. Quando fu accusata per la prima volta di violenza sessuale era il 2008 ma, grazie alla doppia cittadinanza israelo-australiana, Leifer si era recata in Israele prima che potesse essere arrestata, innescando una lunga battaglia giudiziaria per la sua estradizione. Alla fine è stata estradata a Melbourne su un volo nel 2021.

Ad accusarla tre sue ex studentesse Elly Sapper, Nicole Meyer e Dassi Erlich, all'epoca dei fatti adolescenti. "Era come una seconda madre per noi" hanno raccontato le tre ragazze che provenivano da famiglie chiuse e restrittive in cui avevano subito anche abusi verbali e in lei avevano trovato una persona con cui confidarsi.

La preside all’epoca dei fatti contestati

Secondo l'accusa aveva la signora Leifer aveva approfittato della loro vulnerabilità, orchestrando sessioni di "istruzione privata" in cui abusava sessualmente di loro. Secondo le ragazze e l'accusa, la preside si comporta normalmente a scuola ma poi avrebbe abusato delle giovani durante campi estivi e nella sua casa di Elsternwick durante lezioni private. Gli abusi sarebbero poi continuati dopo che si erano diplomate e le ragazze erano tornate a scuola come studenti insegnanti. A questo punto le confessioni a uno psicologo.

Per l'accusa, le adolescenti avevano poca comprensione del sesso a causa della loro educazione, incentrata sulla loro fede ebraica ultra conservatrice. "Sapendo che erano trascurate a casa, ha fatto finta di amarle e ha detto loro che le stava aiutando" ha dichiarato il procuratore.

Dopo un processo di sette settimane, la giuria ha condannato Leifer per aver aggredito sessualmente due delle ragazze scagionandola per il caso Nicole Meyer. Lunedì i giurati del tribunale di contea l'hanno dichiarata colpevole di 18 capi d'accusa, tra cui cinque per stupro e tre per penetrazione sessuale di una persona di 16 o 17 anni. È stata assolta da altre nove accuse.

Leifer ha sempre sostenuto la sua innocenza per tutto il tempo. L'avvocato difensore ha affermato che la Leifer nega "tutte le condotte criminali addotte da ciascuno dei denuncianti" e che le sue interazioni con gli studenti erano "professionali e corrette". "Neghiamo che stiano dicendo la verità", ha detto.