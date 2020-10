Tredici alunni adolescenti sono stati portati in ospedale dopo aver "mangiato quelli che credevano fossero dolci" in una scuola nel nord di Londra. Secondo la polizia, i dolciumi contenevano THC, il principio attivo della cannabis. Le foto all'esterno della scuola femminile condivise sui social media hanno mostrato diverse ambulanze parcheggiate. Un portavoce della Metropolitan Police ha detto: "La polizia è stata chiamata dal servizio di ambulanza di Londra intorno alle 11.45 del 5 ottobre, per la segnalazione relativa ad alcuni bambini che si erano sentiti male dopo aver mangiato ciò che credevano fossero dolci in una scuola di Highgate Road. Per precauzione, 13 bambini sono stati portati in ospedale. I loro genitori sono stati informati. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Sono in corso indagini per stabilire le circostanze dell’incidente. Non c’è stato nessun arresto” si legge nel comunicato.

La polizia di Camden ha poi aggiunto: "Sappiamo che i dolci contenevano THC. Attendiamo test per stabilire la quantità di THC in ogni dolce”. Un portavoce del London Ambulance Service ha chiarito: "Siamo stati chiamati oggi alle 11.44 per un incidente presso La Sainte Union Catholic School, Highgate. Abbiamo inviato un nostro team, cinque squadre di ambulanze, medici in auto e agenti di risposta agli incidenti. Tredici adolescenti sono stati curati sul posto e li abbiamo portati in ospedale”. Un portavoce della scuola ha confermato che il contenuto di ciò che gli studenti hanno mangiato è ora oggetto di indagine: “Gli studenti si sono ammalati dopo aver mangiato quelli che credevano fossero dolci”.