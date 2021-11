Strage durante la parata di Natale di Waukesha, morto un bambino ricoverato in ospedale Sono ora sei le vittime della strage della parata di natale di Waukesha, in Wisconsin. Un bimbo travolto dal Suv rosso è stato ricoverato in ospedale subito dopo l’incidente, ma nella serata di ieri è deceduto per le ferite riportate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aumenta ancora il bilancio dei morti della strage alla parata di natale di Waukesha, nel Wisconsin. Sono ora sei le vittime accertate: uno dei bambini rimasti feriti e trasportati in ospedale subito dopo l'incidente è morto dopo giorni di agonia. La famiglia ha chiesto di mantenere la propria privacy per evitare di rispondere alle domande dei media. Darrell Jay Brooks, rapper 39enne di Waukesha, era stato scarcerato su cauzione pochi giorni prima. L'uomo aveva a suo carico diversi procedimenti penali. Uno in particolare riguardava la lite con una donna in un parcheggio della città: il rapper l'aveva investita volontariamente subito dopo la discussione. Secondo le forze dell'ordine, Brooks stava cercando di sfuggire a un arresto quando ha travolto la folla della parata natalizia. La polizia era infatti intervenuta nei pressi della sua abitazione in seguito a una segnalazione per violenza domestica.

Il 39enne si era allontanato poco prima a bordo del Suv rosso poi usato per travolgere la folla. La polizia ha seguito il veicolo nel tentativo di effettuare l'arresto e Brooks, probabilmente già sotto effetto di stupefacenti, ha deciso di seminare gli agenti sfrecciando sulla strada chiuda al traffico. Il bimbo morto nella serata di ieri è uno dei 16 giovanissimi ricoverati dopo essere stati investiti. Il piccolo è deceduto a causa delle gravissime lesioni interne riportate. Resta altissima l'attenzione sulle altre giovanissime vittime ricoverate in ospedale. Brooks ha travolto con il suo Suv rosso anche un'intera squadra di cheerleader di 13 anni. "Ho dovuto camminare tra i cadaveri per trovare mia figlia – ha raccontato alla BBC un genitore sconvolto -. Lei è rimasta ferita, ma i medici hanno detto che se la caverà. Sono molto provato da quanto è successo, perché vedere tante persone così giovani riverse a terra in quel modo è terribile. Era una serata allegra, le persone si stavano divertendo e si stavano godendo la parata natalizia. Nessuno si aspettava una cosa del genere".

Brooks è stato accusato di omicidio. A incastrarlo non solo le immagini delle telecamere di sicurezza, ma anche i documenti abbandonati all'interno dell'abitacolo della macchina subito dopo la strage. In questo modo i poliziotti sono riusciti ad individuarlo e ad operare il fermo