Stati Uniti, violento tornado colpisce il Tennessee: almeno 6 morti, tra cui un bambino Almeno 6 persone sono morte e più di 50 sono rimaste ferite dopo che un violento tornado e forti temporali hanno investito il Tennessee, negli Stati Uniti. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino. Le autorità stanno procedendo anche con la conta dei danni: registrate oltre 35mila segnalazioni di interruzione di corrente in tutto lo Stato.

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le autorità del Tennessee stanno valutando i danni dopo che un violento tornado e forti temporali hanno colpito tutto lo Stato nella giornata di ieri, sabato 9 dicembre, causando la morte di almeno sei persone e più di 50 feriti, distruggendo edifici e provocando interruzioni di corrente.

Come riferisce la Cnn, tre persone, tra cui un bambino, sarebbero morte dopo che il tornado ha colpito la zona di Clarksville, nella contea di Montgomery, nel nord del Tennessee. Le autorità non hanno ancora reso noti i nomi delle persone uccise fino a quando i parenti prossimi non saranno informati. Le altre tre vittime sono state confermate a Madison, appena a nord di Nashville, hanno riferito sabato sera i funzionari della gestione dell'emergenza.

Più di 400 chiamate di emergenza durante la notte di sabato

I primi soccorritori hanno risposto a più di 400 chiamate durante la notte, secondo quanto è stato detto dal capo dei vigili del fuoco di Nashville, William Swann. Attualmente ci sono 25 sfollati nei rifugi e si prevede che il numero aumenterà, ha aggiunto. I funzionari di Montgomery hanno riferito che 62 pazienti sono stati curati presso strutture mediche.

Leggi anche Il veto degli USA ha bloccato la risoluzione Onu per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

Oltre 35mila segnalazioni di interruzione di corrente nello Stato

Secondo il sito di monitoraggio PowerOutage.us, fino al pomeriggio di domenica 10 dicembre ci sarebbero state più di 35mila segnalazioni di interruzione di corrente in tutto lo Stato. Si sta lavorando per ripristinare l'energia elettrica, ha detto ai giornalisti il ​​sindaco di Nashville, Freddie O'Connell. I soccorritori hanno affermato che 22 strutture sono crollate a causa delle tempeste, insieme a innumerevoli altre danneggiate, ha detto O'Connell.

O'Connell ha detto che la città è in contatto con la Tennessee Emergency Management Agency e che si coordinerà con la Federal Emergency Management Agency. Interrogato sul fatto che le sirene anti-tornado non si siano attivate prima della tempesta, Edwards ha preferito non rispondere.

Anche molte case in tutta l'area di Clarksville sono rimaste senza elettricità e il ripristino potrebbe richiedere settimane, ha detto ai giornalisti il ​​sindaco Joe Pitts. Ha detto che i funzionari hanno visitato i quartieri domenica per esaminare i danni. "Questa è una notizia devastante e i nostri cuori sono spezzati per le famiglie di quanti hanno perso i propri cari", ha fatto sapere Pitts in una nota. "La città è pronta ad aiutarli nel momento del dolore", ha aggiunto.