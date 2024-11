Sposa di 26 anni trovata morta in strada durante viaggio di nozze a Miami: il giallo risolto 2 anni dopo

video suggerito

Era stata trovata inspiegabilmente esanime in strada col suo neo sposo pochi giorni dopo il matrimonio e durante il loro viaggio di nozze a Miami ed era morta poco dopo nonostante i soccorsi medici. Ora, a due anni di distanza, il mistero della morte della 26enne polacca Aleksandra Leczycka è arrivato a una svolta definitiva con la chiusura delle indagini sia da parte statunitense che polacca.

Secondo quanto stabilito dagli inquirenti, lei e il marito avevano assunto volontariamente droghe psicoattive prima di perdere conoscenza in strada. I due ventenni erano giunti in Florida per trascorre la luna di miele negli Stati Uniti ma appena 23 giorni dopo le nozze, il 29 agosto del 2022, la coppia venne trovata priva di sensi in mezzo alla strada a Miami Beach.

Entrambi vennero soccorsi e portati in ospedale ma solo l’uomo sopravvisse mentre la 26enne morì. I due furono trovati senza denaro e senza i gioielli che di solito avevano addosso. Per questo inizialmente la polizia aveva ipotizzato che fossero stati drogati e poi derubati. L’inchiesta successiva, Dopo aver esaminato le prove raccolte a Miami, ha stabilito che la coppia aveva assunto volontariamente droghe.

Secondo gli inquirenti in Polonia, la neo sposa avrebbe sofferto di una grave reazione allergica o di un'overdose forse involontaria. "La procura distrettuale di Siedlce ha interrotto le indagini sul caso di Aleksandra L., il cui decesso è avvenuto il 29 agosto 2022 a Miami Beach, negli Stati Uniti, nonché sull'esposizione a un pericolo immediato di morte o a gravi danni alla salute di Dawid L. nella stessa data e nello stesso luogo” ha annunciato infatti nei giorni scorsi il procuratore distrettuale di Siedlce Krystyna Golabek.

"Sono state condotti ampi accertamenti investigativi, tra cui una richiesta di assistenza legale da parte americana, che ha fornito materiali derivanti dalle proprie indagini. Sono stati raccolti anche pareri di esperti nei campi dell'informatica e della tossicologia e le prove fornite suggeriscono che la coppia aveva assunto droghe” ha aggiunto la Procura, evidenziando però che non è stato possibile escludere che l’overdose fosse involontaria.