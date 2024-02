Sparatoria in metropolitana a New York, almeno 1 morto e 5 feriti: “Aggressori in fuga” Sparatoria in pieno giorno alla stazione di Mount Eden della metropolitana di New York: un 35enne è morto e altre 5 persone, tra cui due minorenni, sono rimasti feriti. L’aggressore è in fuga ma secondo la polizia potrebbero essere di più. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Screen da X.

Paura a New York, dove nelle scorse ore c'è stata una sparatoria nella stazione della metro Mount Eden nel Bronx. Il bilancio è di almeno un morto e cinque feriti. È successo sul binario della linea Uptown 4 alle 16:47, ora locale, le 23:40 in Italia, quando c'era molta gente, tra pendolari e turisti.

I colpi sarebbero stati esplosi in seguito ad una rissa cominciata a bordo di un treno e degenerata poi sulla banchina della stazione. Il killer sarebbe riuscito a fuggire: la polizia è ancora sulle sue tracce e non esclude che possano esserci anche più aggressori. Per questo è stato fatto un appello via social affinché chiunque abbia informazioni si faccia avanti.

La vittima, un uomo di 35 anni, è stata colpita al volto ed è morta durante la corsa verso il St Barnabas Hospital. La sua identità non è ancora stata resa nota. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito almeno dieci spari.

La polizia, che ha chiesto di evitare la zona, parla di sei persone colpite, 4 uomini e due donne, tra cui una ragazza di 14 anni, un ragazzo di 15, una donna di 29 anni e due uomini di 71 e 28 anni. Sono tutti ricoverati in ospedale in condizioni stabili. Alcune delle persone ferite sarebbero passanti non coinvolti nella rissa e che semplicemente erano sulla banchina al momento della sparatoria.

Secondo una prima ricostruzione, nel tardo pomeriggio di ieri, due gang rivali di giovani stavano litigando su un treno che entrava in stazione quando il membro di un gruppo ha estratto un'arma e ha aperto il fuoco sulla banchina, proprio mentre le porte della carrozza si aprivano e i passeggeri salivano. I servizi di emergenza sono stati allertati da una donna che dal suo appartamento ha detto di aver visto tre adolescenti sui binari del treno dopo aver sentito più svariati spari. "Questo non è normale. Sparatorie come questa nella rete metropolitana sono estremamente rare e inaccettabili", ha commentato alla stampa l’ufficiale di polizia Kemper.