Spagna, annega mentre cerca di salvare il suo cane finito nel fiume: Paul aveva 24 anni Paul Lebihan, 24 anni, è morto lunedì 9 maggio nel fiume Bolulla, nei pressi di Fuentes del Algar, a mezz’ora di auto a nord di Benidorm, in Spagna.

A cura di Biagio Chiariello

Un pugile dilettante britannico è annegato mentre cercava di salvare il suo cane da un fiume spagnolo vicino a Benidorm, nella comunità autonoma Valenzana. L'ex marinaio della Royal Navy Paul Lebihan, 24 anni, è morto lunedì 9 maggio, nel fiume Bolulla che ha causato la morte di altre tre persone nell'ultimo mese. Lebihan, originario di Gateshead, è stato tirato fuori dall'acqua privo di sensi vicino a una cascata nei pressi di Fuentes del Algar, a mezz'ora di auto a nord di Benidorm.

Una fonte della polizia ha confermato che dopo l'annegamento sarebbe stato travolto dalla corrente. Amici e persone care hanno reso omaggio a Paul, descrivendolo come un "uomo straordinario e altruista con un cuore d'oro".

Il militare si sia formato presso l'HMS Raleigh, il più grande istituto di addestramento della Royal Navy sul fiume Lynher in Cornovaglia, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Era anche un appassionato pugile dilettante ed era ben noto al Leam Lane Amateur Boxing Club nel complesso residenziale di Gateshead dove è cresciuto.

I suoi parenti hanno creato una raccolta fondi GoFundMe che ha già raccolto circa la metà del suo obiettivo di £ 15.000 per aiutare la famiglia a portare a casa il corpo del 24enne e contribuire alle spese del funerale. L'organizzatore, Kallym Bell, cugino di Paul, ha dichiarato: "Paul era l'uomo dalla risata più grande che conoscessi e il migliore in assoluto". L'amico, Lee Garretto, che vive a Gateshead, ha aggiunto su Facebook: "Mi sento sventrato nell'apprendere la triste notizia. RIP fratello. Sono contento che siamo andati in Spagna l'anno scorso e siamo venuti a trovarti".