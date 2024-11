video suggerito

Sorpresa dai sondaggi USA, Kamala Harris avanti in Iowa su Trump: e lei va in tv con la sua imitatrice Secondo gli ultimi sondaggi, Kamala Harris sarebbe in vantaggio su Donald Trump in Iowa, stato storicamente repubblicano, a due giorni dalle elezioni presidenziali USA del 5 novembre: “Dato sbalorditivo”. La vicepresidente al Saturday Night Live con la sua imitatrice Maya Rudolph. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A pochi giorni dalle elezioni presidenziali USA del 5 novembre non mancano le sorprese. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, la candidata democratica Kamala Harris è in vantaggio, seppur stretto, su Donald Trump in Iowa, uno stato storicamente repubblicano. Seppur non faccia parte dei 7 stati in bilico (Swing states) su cui tenere gli occhi puntati per conoscere il nome del nuovo inquilino della Casa Bianca, si tratta di un dato molto interessante.

Nell'indagine in questione, condotta da Selzer & Co per il quotidiano locale Des Moines Register – Mediacom tra 808 votanti, Harris ottiene il 47% di consensi, mentre Trump arriva al 44%, riferisce TV 2. L'Iowa è da sempre considerato sicuro per i repubblicani, ma l'attuale vicepresidente sarebbe in vantaggio di tre punti rispetto all'ex tycoon. Solo a settembre un'altra rilevazione vedeva Trump in vantaggio di quattro punti su Harris e un sondaggio di giugno gli riconosceva addirittura 18 punti sull'allora candidato Joe Biden.

Il sondaggio ha mostrato che le donne stanno favorendo Harris nello Stato. Se fosse vero e confermato più ampiamente, ciò sarebbe significativo poiché la campagna di Harris si è concentrata proprio sulle donne e i loro diritti. La reazione di esperti e sondaggisti è stata in gran parte di sorpresa. "Questo è un sondaggio sbalorditivo. Ma Ann Seltzer ha un record stellare come qualsiasi altro sondaggista nel prevedere i risultati delle elezioni nel suo stato. Le donne stanno alimentando questa ondata. Presagi per il paese?", ha commentato David Axelrod, un ex assistente di Barack Obama. "Esistono margini di errore e i sondaggi possono essere anomali e dubito che Harris vincerà in Iowa, ma Selzer è estremamente stimato e una corsa in questo Stato non è impossibile, soprattutto se i dati a favore di Harris sono reali", ha affermato l'editorialista del Washington Post, Philip Bump.

Intanto, quando mancano due giorni all'Election Day, i due candidati alla Casa Bianca le stanno provando tutte pur di convincere gli elettori più indecisi ad andare a votare. Harris ieri ha fatto un'apparizione a sorpresa al Saturday Night Live, interpretando se stessa come immagine allo specchio della sua imitatrice Maya Rudolph. La vicepresidente è arrivata a New York sull'Air Force Two dopo una tappa della campagna nella Carolina del Nord. Doveva dirigersi a Detroit, ma una volta in volo, gli assistenti hanno detto che avrebbe fatto una fermata imprevista. "Come vorrei confrontarmi con una donna che è stata nelle mie scarpe, nera, sudasiatica e possibilmente dell’area di San Francisco…", ha detto in apertura di programma Rudolph.

Trump, invece, nel corso di un comizio a Greensboro, in North Carolina, ha ribadito che riporterà in auge il "sogno americano" e ha affermato di aver tenuto i "più grandi comizi nella storia di qualsiasi paese". Ha chiamato la sua rivale "bugiarda" e ha descritto gli Stati Uniti come un "paese occupato" mentre le elezioni di martedì saranno il "giorno della liberazione in America", come aveva già affermato davanti alla folla dei suoi sostenitori al Madison Square Garden di New York.