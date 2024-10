video suggerito

Quando ci saranno le elezioni USA 2024, la data e cosa dicono gli ultimi sondaggi sulla sfida Trump-Harris Tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni presidenziali USA 2024 a una settimana dall’Election Day del 5 novembre: orari, quando ci sarà l’insediamento del nuovo presidente alla Casa Bianca e chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump secondo gli ultimi sondaggi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È partito ufficialmente il conto alla rovescia per le elezioni presidenziali USA 2024: mercoledì prossimo, 5 novembre, ci sarà l'Election Day. Milioni di cittadini americani si recheranno alle urne per votare il nuovo inquilino della Casa Bianca. Da un lato c'è la candidata del partito democratico, l'attuale vicepresidente Kamala Harris, e dall'altro, per i repubblicani, l'ex presidente Donald Trump.

Il 5 novembre prossimo non si deciderà solo il nome del futuro presidente ma si dovranno scegliere anche i nuovi membri del Congresso, l’organo legislativo statunitense. Si ricordi che negli Stati Uniti i cittadini non votano direttamente per il presidente e il vicepresidente, ma per i grandi elettori. Ci sono in totale 538 grandi elettori che sono distribuiti in base alla popolazione di ciascuno stato, più tre rappresentanti del Distretto di Columbia, dove si trova Washington, i quali hanno il compito di eleggere ufficialmente il presidente. Il candidato che ottiene almeno 270 voti vince le elezioni.

La chiusura dei seggi avverrà quando in Italia sarà all'incirca la mezzanotte del 6 novembre ma l'orario preciso cambia a seconda dei vari Stati, anche se in genere iniziano intorno alle 19:00 ora locale. A quel punto il personale addetto conterà il maggior numero possibile di schede, ma i risultati iniziali non sono ufficiali e, in molti casi, differiscono dai risultati finali. In base all’Electoral Count Act del 1877, gli Stati hanno un periodo di cinque settimane dopo il giorno delle elezioni (fino all’11 dicembre) per risolvere eventuali controversie legate alle elezioni in vista della riunione dei membri del Collegio Elettorale il 17 dicembre. Poi, il 6 gennaio 2025, i voti elettorali saranno ufficialmente conteggiati durante una sessione congiunta del Congresso, e il presidente del Senato annuncerà i risultati delle elezioni. Il vincitore si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio 2025.

La partita tra i due candidati è più aperta che mai secondo gli ultimi sondaggi. A livello nazionale, il vantaggio di Kamala Harris su Donald Trump inizia a farsi molto esiguo. Lo scrive il New York Times, secondo cui la candidata dem, considerata la media dei sondaggi, è in vantaggio di meno di un punto percentuale. Si tratta dello scarto più stretto da metà agosto. Le sfide negli Stati chiave (Swing States) rimangono anche lì serrate, con nessun candidato che detiene un vantaggio materiale nei sette stati più probabili a decidere la presidenza, scrive ancora il Nyt, secondo cui normalmente, quando il voto nazionale è in parità non è un buon auspicio per i democratici: nelle due precedenti elezioni Trump ha fatto molto meglio negli stati chiave che a livello nazionale, il che gli ha permesso di sconfiggere nel 2016 Hillary Clinton senza vincere il voto popolare nazionale e di sfiorare la vittoria contro Joe Biden nel 2020.