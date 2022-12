Sorpresa a Natale, cagnolina partorisce sulla paglia al centro del presepe: abitanti la adottano L’incredibile scena si è presentata davanti agli occhi increduli degli abitanti di una cittadina del sud del Messico che quest’anno avevano deciso di allestire un bel presepe nel centro del paese raffigurante la natività.

A cura di Antonio Palma

Il presepe allestito in città e raffigurante la natività era già perfettamente pronto con tanto di paglia al centro dove a Natale sarebbe dovuta spuntare la statua di Gesù bambino ma per il 25 dicembre gli abitanti della cittadina di Palenque, in Chiapas, hanno dovuto fare una eccezione perché nel posto previsto tra le statue di Maria e Giuseppe è spuntata una cagnolina randagia che proprio lì ha deciso di partorire.

L'incredibile scena si è presentata nei giorni scorsi davanti agli occhi increduli degli abitanti della cittadina del sud del Messico che, dopo due dopo due anni senza addobbi per l'emergenza covid, quest'anno avevano deciso di allestire un bel presepe nel centro del paese raffigurante la natività.

In realtà inizialmente qualcuno pensava che semplicemente la cagnolina si fosse rifugiata sotto quella tenda per trovare riparo per la notte appoggiata sulla paglia asciutta, poi in realtà hanno scoperto che sotto di lei vi erano ben sette cuccioli che aveva appena partorito.

L'immagine, ripresa in diversi scatti e pubblicata sui social, è diventata presto virale attirando anche pubblico sul posto per osservarla da vicino. Nessuno infatti si è sognato di cacciare via la cagnolina. Anzi sul posto è iniziata una sorta di processione per portare loro del cibo e acqua mentre alcuni veterinari si sono recati a visitarli.

Non solo, tutti hanno chiesto alle autorità del posto di non portare via la cagnolina con i suoi cuccioli ma di lasciarla protetta nel presepe in attesa che i cuccioli venissero adottati tutti.

Della adozione si sta occupando l'associazione animalista di salvataggio animali Dejando huellitas SOS Palenque che, dopo aver diffuso la storia sui suoi canali social, è stata sommersa di richieste e ha annunciato di aver trovato già un sistemazione adeguata alla cagnolina e ai suoi cuccioli.