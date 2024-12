video suggerito

Sorelle e nipote muoiono dopo aver mangiato la sua torta di Natale: riesumato il marito morto 6 mesi fa Al momento contro la donna brasiliana nessuna accusa formale perché non vi sono evidenze di un gesto volontario ma le indagini mirano ad accertare ogni ipotesi possibile per fare luce sul mistero dell'intossicazione mortale che ha portato in ospedale la stessa 61enne e il pronipote di 10 anni.

A cura di Antonio Palma

Zeli dos Anjos e le sorelle

Sarà riesumato il corpo del marito della 61enne Zeli dos Anjos, la donna brasiliana che il 23 dicembre scorso aveva preparato il tradizionale dolcetto natalizio per la sua famiglia che però ha intossicato sei persone tra cui le due sorelle e la nipote che sono morte. La polizia infatti ha scoperto che l’uomo era morto sei mesi prima proprio per una sospetta intossicazione alimentare e ora vuole stabilire se possa esserci un collegamento tra i due fatti.

Gli inquirenti brasiliani hanno già interrogato 15 membri della famiglia e perquisito la casa di Zeli per cercare tracce di sostanze velenose e stanno esaminando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza che la riprendono mentre acquista ingredienti in un supermercato locale. Al momento contro di lei nessuna accusa formale perché non vi sono evidenze di un gesto volontario ma le indagini mirano ad accertare ogni ipotesi possibile per dipanare il mistero dell’intossicazione mortale.

Delle sette persone presenti al pasto, un uomo non ha mangiato la torta e non ha riportato conseguenze mentre la stessa 61enne e il pronipote di 10 anni sono ora ricoverati. Secondo l'ultimo bollettino medico, entrambi sarebbero "clinicamente stabili". La polizia locale ha confermato che le analisi del sangue hanno rilevato tracce di arsenico nei loro corpi e in quelli delle tre vittime.

"Quando siamo venuti a conoscenza di questo fatto, abbiamo aperto un'indagine e riesumeremo il corpo del marito per verificare la presenza di tracce di veleno" ha spiegato il capo degli inquirenti, aggiungendo però che "i testimoni hanno riferito che la famiglia viveva in armonia. Ciò ci porta a credere, finora, che non vi sia stata alcuna condotta dolosa”. La donna e il bimbo hanno riferito alla polizia che la torta aveva "un sapore pepato" e che avevano sofferto di nausea e diarrea nelle prime ore della vigilia di Natale prima del ricovero.

Un’altra ipotesi è che dietro la tragica morte delle tre donne possano esserci degli ingredienti avariati usati per preparare il dolce. Secondo i media locali, durante le perquisizioni della polizia, nella casa di Zeli sono stati trovati "prodotti alimentari scaduti, tra cui la maionese". Dalle indagini inoltre è emerso che la 61enne Zeli dos Anjos ha preparato il “Bolo de Natal" con degli ingredienti trovati nel frigo spento nella casa vacanze.

“Dalle indagini che siamo riusciti a fare, sembra che ci sia stata una interruzione di corrente. Alcune cose presenti nel frigorifero, come gli alimenti deperibili come la carne, sono state buttate via. Ma altri prodotti sono stati riutilizzati” ha dichiarato il capo della polizia di Torres, concludendo: “Quello che stiamo cercando di chiarire è se alcuni di quegli ingredienti come i ribes e altra frutta candita siano stati utilizzati nella torta”.