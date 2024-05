video suggerito

"Sono dolori di crescita" ma la 11enne aveva tumore alle ossa: "Non sottovalutare segnali dei ragazzini" La storia arriva da Sittingbourne, nel Kent, dove i parenti della minore ora hanno deciso di raccontare la vicenda per mettere in guardia gli altri genitori e le persone a riconoscere i sintomi del cancro alle ossa.

A cura di Antonio Palma

Quando la ragazzina britannica di 11 anni ha iniziato a lamentare frequenti dolori alle gambe, i genitori e i famigliari pensavano si trattasse di semplici dolori di crescita e hanno sottovalutato i suoi segnali ma in realtà la minore aveva un raro tumore alle ossa che poteva rivelarsi fatale. La storia arriva da Sittingbourne, nel Kent, dove i parenti della minore ora hanno deciso di raccontare la vicenda per mettere in guardia gli altri genitori e le persone a riconoscere i sintomi del cancro alle ossa.

La undicenne aveva iniziato a lamentare i primi dolori alla gamba nel maggio dello scorso anno ma tutti pensavano ai cosiddetti dolori di crescita, tipici dolori alle gambe che i bambini tra i 4 e i 12 anni riferiscono soprattutto alla sera e di notte. Il campanello di allarme quando la ragazzina ha iniziato a svegliarsi durante la notte in preda a intensi spasmi. A questo punto la mamma ha deciso di portarla dal medico ma credeva ancora che fossero dolori passeggeri, dovuti magari a traumi legati ad attività sportiva.

In realtà gli esami successivi hanno scoperto che la minore aveva un tumore di 26 cm che le cresceva nella gamba. I medici le hanno diagnosticato un tumore maligno della guaina dei nervi periferici, un raro sarcoma dei tessuti molli, spesso aggressivo. La ragazzina è stata sottoposta subito a chemioterapia e infine a una operazione radicale di asportazione dell’osso che si è rivelata decisiva.

La diagnosi precoce della malattia, due mesi dopo l'inizio dei sintomi, si è rivelata fondamentale e la ragazzina ora è tornata a scuola e si sta già riprendendo. I medici hanno deciso di sostituire il femore con un'anca e un ginocchio artificiali. “Vogliamo aiutare le persone a riconoscere i sintomi del cancro alle ossa e aiutare tutte le famiglie che si ritrovano a dover sopportare ciò che abbiamo dovuto sopportare noi” hanno dichiarato al Daily Mail i parenti della ragazzina.