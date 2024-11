Da Mosca raid sull’Ucraina nella notte. Cremlino smentisce telefonata Putin-Trump: “Non ci sono presupposti”

Durante la notte, le sirene antiaeree sono tornate in funzione in tutta l’Ucraina per il decollo di caccia bombardieri russi. L’attacco arriva dopo il lancio di droni ucraini verso Mosca intercettati dalla Russia nella giornata di ieri, domenica 10 novembre.