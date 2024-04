video suggerito

“Signore e signori chiedo la mano della hostess”, l’insolita comunicazione del pilota sul volo di linea Il comandante dell’aero ha lasciato la cabina di pilotaggio con il pretesto di salutare i passeggeri prima del decollo, poi si è inginocchiato con i fiori in mano e ha chiesto alla hostess se voleva condividere con lui il resto della sua vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Signore e signori, buongiorno, sono il capitano Konrad Hanc, voglio avvisarvi che a bordo dell'aereo c'è una persona molto importante per me", è iniziata così l'insolita comunicazione del comandate di un volo di linea ai passeggeri a bordo per annunciare che stava chiedendo ufficialmente la mano della sua fidanzata, una assistente di volo in servizio sulla stessa rotta.

La scena da film romantico domenica scorsa a bordo di un aereo della LOT Polish Airlines, una compagnia aerea polacca, che stava partendo per effettuare la tratta interna da Varsavia a Cracovia. Il pilota, con l'aiuto dei colleghi, ha preparato con cura il momento e per questo temeva che la fidanzata Paula se ne fosse accorta. "Sul volo di oggi c'è una persona molto speciale e spero che non si aspetti nulla" ha spiegato infatti il pilota ai passeggeri con un grosso mazzo di fiori gialli e rossi in mano.

Hanc ha lasciato la cabina di pilotaggio con il pretesto di salutare i passeggeri prima del decollo, poi si è inginocchiato con i fiori in mano e ha chiesto alla hostess se voleva condividere con lui il resto della sua vita. La scena è stata immortalata dai video dei colleghi dei due protagonisti della storia che è stata resa nota dalla stessa compagnia aerea sui suoi canali social.

"Signore e signori, circa un anno e mezzo fa, svolgendo questo lavoro, ho incontrato una persona meravigliosa che mi ha cambiato completamente la vita. Sei molto preziosa per me. Sei il mio sogno più grande diventato realtà. Ecco perché devo chiederti un favore, tesoro. Mi vuoi sposare?" ha proseguito il comandante. I due si sono conosciuti volando insieme proprio sulla rotta da Varsavia a Cracovia e così lui ha voluto replicare proprio quel momento.

La futura signora Hanc ha risposto subito di sì ed è corsa lungo il corridoio dell'aereo per abbracciare il suo futuro marito e indossare l'anello che poi ha fatto vedere a tutti. "Non so se questa è la mano giusta per questo", ha detto lui imbarazzato mentre le metteva l'anello al dito. Un momento di intensa gioia per tutti quelli che erano a bordo.