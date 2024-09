video suggerito

Si svegliano e non trovano figlia di 8 anni e Suv, bimba era in strada al volante: “Volevo fare la spesa” È accaduto in Ohio, in Usa, dove la bimba si è messa al volante dell’auto di famiglia e da sola ha percorso oltre quindici chilometri per andare a fare la spesa in autonomia al supermercato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando i genitori si sono svegliati al mattino senza trovarla nella sua cameretta, hanno pensato che la bambina di 8 anni si fosse allontanata nei dintorni ma ben presto hanno capito che la situazione era ancora più grave visto che mancava anche l’auto di famiglia parcheggiata fuori casa. È accaduto a Bedford, in Ohio, dove poco dopo si è scoperto che la bimba si era messa al volante da sola per andare a fare la spesa in autonomia al supermercato.

La fuga della bimba domenica scorsa quando prima delle 7, approfittando del fatto che tutti dormissero ancora, la piccola ha preso le chiave del Suv di famiglia, ha acceso la vettura e si è messa alla guida percorrendo oltre quindici chilometri tutta a da sola. Fortunatamente il traffico scarso di quell’ora ha contribuito a evitare incidenti che avrebbero potuto rivelarsi molto gravi e la piccola alla fine è stata ricovata sana e salva fuori dal centro commerciale dove è arrivata da sola.

La famiglia della piccola ha chiamato la polizia di Bedford intorno alle 7 di domenica mattina per segnalare che la bimba e il loro SUV Nissan erano scomparsi dalla loro casa in Ohio. Mentre la polizia interveniva sul posto, però, gli agenti hanno ricevuto una chiamata di emergenza che segnalava un bambino che guidava da solo a bordo di un veicolo corrispondente alla descrizione.

Le telecamere di sorveglianza di un vicino di casa hanno confermato successivamente che la minore si era allontanata a bordo del SUV senza nessuno al fianco. Le altre telecamere lungo la strada hanno poi ripreso il SUV che procedeva verso un noto centro commerciale dove infine è stata rintracciata la bimba.

La polizia infatti alla fine ha ricevuto una chiamata che segnalava che il SUV si trovava nel parcheggio di un negozio della zona. I genitori hanno raggiunto il negozio e l'hanno riportata a casa. “Una bambina di 8 anni ha preso la macchina di mamma ed è andata al supermercato per fare shopping. Per fortuna ce l'ha fatta ed è stata immediatamente localizzata dalla polizia di Bainbridge. Ora è a casa sana e salva” hanno spiegato gli agenti, aggiungendo che nessuno è rimasto ferito nell'incidente e che la minore è troppo giovane per essere incriminata penalmente.