Un adolescente che sta uscendo da un coma da 10 mesi non è a conoscenza della pandemia da Covid 19 nonostante abbia contratto la malattia due volte. Joseph Flavill, 19 anni, è stato investito da un'auto mentre camminava a Burton upon Trent, nello Staffordshire, il 1 ° marzo dello scorso anno, tre settimane prima dell'inizio del primo lockdown nazionale britannico. Ha passato mesi in coma dopo aver subito una lesione cerebrale traumatica, ma sta lentamente iniziando a riprendersi. Sua zia, Sally Flavill Smith, ha detto al Guardian: "Non sa nulla della pandemia dato che dorme da 10 mesi. La sua consapevolezza sta iniziando a migliorare ora, ma non sappiamo cosa sa di tutto quello che è accaduto. Un anno fa se qualcuno mi avesse detto cosa sarebbe successo nell'ultimo anno, non credo ci avrei creduto. Non ho idea di come farà Joseph a capire cosa abbiamo passato tutti noi in questo tempo".

Proprio a causa del Covid i familiari finora non hanno potuto fargli visita. Solo videochiamate. "Gli abbiamo spiegato perché non possiamo essere in camera con lui, ma senza entrare nel dettaglio della pandemia", ha concluso la zia, anche perché la priorità adesso è proseguire il recupero psico-fisico di Joseph. L'adolescente, che è stato curato al Leicester General Hospital e ora è stato trasferito al centro di assistenza Adderley Green a Stoke-on-Trent per continuare la sua guarigione, al momento può solo eseguire comandi elementari, come toccarsi le orecchie, muovere le gambe e rispondere sì o no col movimento delle palpebre. "Abbiamo ancora un lungo viaggio da fare, ma i passi che ha fatto nelle ultime tre settimane sono stati assolutamente incredibili", ha detto Sally.