Si sentono spari in una casa, la polizia prova a entrare per una perquisizione ed esplode tutto L’episodio in Virginia, negli Usa: un sospettato ha sparato numerosi colpi da una pistola lanciarazzi. L’intervento della Swat e poi la violentissima esplosione. Ignota la sorte della persona – o delle persone – che erano in casa.

A cura di Biagio Chiariello

Una violentissima esplosione ha distrutto una casa ad Arlington, nello Stato della Virginia, negli Usa, mentre la polizia stava tentando di eseguire un mandato di perquisizione. Gli agenti erano intervenuti alle 16:45 (22.45) di lunedì 4 dicembre dopo la segnalazione di "qualcuno che ha sparato con una pistola lanciarazzi".

La polizia ha cercato di contattare il sospettato per telefono e con gli altoparlanti, ma nessuno ha risposto. Pochi istanti dopo c'è stata la deflagrazione filmata da un vicino. Gli agenti sul posto hanno riportato solo ferite lievi mentre la persona all'interno dell'abitazione risulta dispersa. I vigili del fuoco hanno poi spento l'incendio.

Agli agenti erano stati segnalati spari già dal pomeriggio. Almeno 30/40 colpi da una pistola lanciarazzi, senza comunque causare alcun danno alle proprietà e alle persone nelle vicinanze. "Dopo aver ottenuto il mandato di perquisizione, stavamo cercando di contattare l'individuo, il nostro team Swat era sul posto in quel momento", ha spiegato Ashley Savage, portavoce del Dipartimento di Polizia della Contea di Arlington.

Non si sa cosa abbia causato l'esplosione e le indagini sono in corso, hanno aggiunto le autorità. Sembra che non ci fosse nessun altro nella casa bifamiliare al momento dell'esplosione, ha detto la polizia. Alcuni residenti della zona circostante hanno affermato sui social media di aver sentito le loro case tremare.

Un un post su X, il rappresentante democratico della Virginia, Don Beyer, ha dichiarato: "Tutto questo è molto, molto spaventoso, il mio profondo ringraziamento va ai primi soccorritori che lavorano per proteggere l'area e tenere tutti al sicuro".