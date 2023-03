Si intrufola nella giostra chiusa al pubblico, bimbo di 8 anni muore cadendo dallo scivolo acquatico La tragedia è avvenuta nel febbraio 2022, quando Davi Lucas de Miranda era riuscito ad accedere al diRoma Acqua Park di Caldas Novas, in Brasile. Ora il direttore e un ingegnere sono indagati: “Avrebbero dovuto limitare l’ingresso all’attrazione”.

A cura di Biagio Chiariello

Un ingegnere civile e il gestore di un parco acquatico in Brasile sono accusati di omicidio colposo dopo che un bambino di otto anni è morto dopo essere precipitato da uno scivolo d'acqua in fase di smantellamento.

La tragedia è avvenuta nel febbraio dello scorso anno, quando il piccolo Davi Lucas de Miranda è riuscito ad accedere al diRoma Acqua Park di Caldas Novas, nello Stato del Goiás. Non rendendosi conto che era stato parzialmente abbattuto perché in fase manutenzione, è precipitato per quasi 15 metri finendo sulla struttura in legno e metallo della giostra. Quindi è rotolato in una piscina profonda 70 centimetri. Il piccolo è morto in ospedale.

La giostra in un primo momento era delimitata da recinzioni alla base delle scale che portavano alla piattaforma. Ma le indagini hanno rivelato che è stato rimosso su istruzioni del direttore, dopo che sono state installate altre palizzate intorno all'area circostante l'attrazione. "Se non fosse stata rimossa la recinzione originale, Davi non avrebbe avuto accesso alla giostra", conclude l'inchiesta della Polizia Civile sul caso.

Leggi anche La storia Lucy, pianista cieca che a 13 anni ha conquistato il pubblico con Debussy e Chopin

Solo uno dei quattro tubi della giostra era stato chiuso, hanno specificato investigatori, e la vittima è caduta in uno di quelli rimasti aperti, a cui mancava parte del raccordo.

La Polizia Civile accusa l'ingegnere civile incaricato dei lavori di riparazione, Flavio Tomaz de Aquino Musse, e il gestore del parco acquatico, Cristiano Vilela Reis.

In particolare, nel verbale di indagine si legge: "È possibile ravvisare il comportamento sconsiderato da parte del dirigente, dal momento che l'indagine ha evidenziato che ha ordinato l'installazione della recinzione in corrispondenza dell'attrazione ‘Vulcano', più precisamente alla base della scalinata che portava alla piattaforma dove iniziavano gli scivoli d'acqua, che era stata costruita come ordinato".

Il capo della polizia Rodrigo Pereira ha aggiunto che i due imputati hanno violato il loro dovere di diligenza non assegnando dipendenti a guardia della struttura durante l'orario di apertura.