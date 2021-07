Ha solo 8 anni ma può contare già sul diploma di scuola superiore ed è ora pronta ad iscriversi all'università per portare avanti gli studi. Lei si chiama Alisa Teplyakova ed è una bimba russa di soli 8 anni che nei giorni scorsi è riuscita a superare brillantemente l'esame di maturità forzando decisamente le tappe e diventando così la più giovane diplomata ad aver superato con successo l'Esame di Stato Unificato in Russia. A renderlo noto è stato lo stesso ministero dell'Istruzione russa attraverso il Servizio federale per la supervisione dell'istruzione e della scienza. "C'è stata un partecipante speciale agli esami quest'anno. Ha sostenuto l'esame di russo, matematica, biologia e informatica ", ha affermato il servizio stampa del ministero.

La bimba ha ricevuto il diploma presso la scuola di Mosca dove si è presentata a un anno esatto dal superamento del precedente corso di studi. Il padre si Alisa ha dichiarato ai media locali che la figlia ha ovviamente intenzione di proseguire gli studi ed entrare alla Facoltà di Psicologia dell'Università statale di Mosca, tuttavia, sta considerando altre opzioni di studi relative alle biotecnologie. Alisa si è preparata con particolare cura per l'esame. Secondo suo padre, la ragazzina ha capito che non ci sarebbero state " scorciatoie". Ha di nuovo studiato tutte le materie del curriculum scolastico prima affrontato con successo un compito difficile che si solito è riservato a ragazzi molto più grandi. Alisa Teplyakova proviene da una famiglia numerosa composta da sette fratelli tra cui uno di sette anni che come lei sembra molto portato per gli studi visto che anche lui ha superato il primo ciclo di studi in anticipo e sui prepara a seguire le orme della sorella più grande.