Si appoggia al corrimano ma la scala mobile si muove: 14enne precipita e muore al centro commerciale in Cina La straziante scena ripresa in un video registrato dalle telecamere di sorveglianza del centro commerciale. La ragazza sarebbe precipitata a causa della mancanza di protezioni tra la scala e il parapetto.

A cura di Antonio Palma

Una ragazza cinese è morta precipitando nel vuoto dal piano superiore di un centro commerciale a Jining, nello Shandong, dopo esseri appoggiata al corrimano si una scala mobile che si è messa in movimento. La terribile tragedia la sera di sabato scorso mentre la ragazza aspettava con alcuni amici di entrare in un negozio del cento commerciale inaugurato appena un mese fa.

La straziante scena ripresa in un video registrato dalle telecamere di sorveglianza del negozio. Nel filmato si vede la ragazza con i capelli lunghi che indossa abiti bianchi che sta in piedi appoggiata alla ringhiera di vetro su un lato della scala mobile. Poi, mentre consulta il cellulare, si siede leggermente sopra il corrimano della stessa scala che è fermo. Proprio in quel momento passa una persona che deve scendere al piano inferiore e che evidentemente mette in moto il sistema e in pochi attimi la ragazzina è spinta giù di lato precipitando al piano sottostante dove è rimasta esanime.

I testimoni presenti sul posto hanno raccontato ai media locale che l'incidente è avvenuto intorno alle 20:30 di sera quando sul posto sono accorsi i servizi di emergenza medica che hanno provato a rianimare la ragazza ma purtroppo senza riuscirci. "Ho sentito un tonfo e quando sono uscito dal negozio, ho visto la ragazza a terra. Il centro commerciale è a solo un chilometro dall'ospedale, ma a causa del traffico fuori, ci sono voluti più di dieci minuti prima che arrivasse l'ambulanza" ha raccontato uno dei testimoni.

Secondo i resoconti dei media locali, la ragazza aveva 14 anni ed è precipitata a causa della mancanza di protezioni tra la scala e la ringhiera. La zona era protetta solo da un piccolo pezzo di vetro basso accanto al corrimano dell'ascensore che non è riuscito a bloccare la caduta della ragazza che è passata nella fessura tra le scale e il parapetto.

Il centro commerciale pare fosse stato aperto solo il 2 novembre e dieci giorni prima della tragedia l'edificio era stato sottoposto a un controllo di sicurezza da parte delle autorità cinesi. L'intero luogo sarebbe stato sottoposto a ispezione e con test sulle uscite di sicurezza e sulle misure di evacuazione ma nulla sulle protezioni laterali dei piani. La polizia locale ha detto che sta esaminando il caso e che è stata aperta un inchiesta per accertare l'accaduto.