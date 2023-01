Si alza e urina addosso all’anziana seduta accanto a lui sul volo in business class: manager arrestato L’accusato è Shankar Mishra, 34 anni, dipendente del colosso dei servizi finanziari Wells Fargo, arrestato a distanza di due settimane dai fatti. Ma anche l’equipaggio del volo Air India è sotto accusa.

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbe urinato su un'altra passeggera di un volo di linea in business class della compagnia Air India da Nuova Delhi a New York City. La polizia indiana sabato 7 dicembre ha arrestato Shankar Mishra, 34 anni, a Bangalore a seguito dell'incidente avvenuto lo scorso novembre, come confermato dal portavoce della polizia di Nuova Delhi Suman Nalva. Secondo il quotidiano Times of India l'uomo "era ubriaco" e "non credeva di aver fatto quello che ha fatto".

Un tribunale di Nuova Delhi lo ha condannato a 14 di carcere, mentre la polizia indaga sulla denuncia che accusa Mishra di ‘oltraggio al pudore' di una donna. Se condannato, rischia fino a tre anni di carcere. Sugata Bhattacharjee, un altro passeggero del volo, ha detto ai media locali di aver visto Mishra consumare troppi alcolici e di parlare in modo incoerente, facendogli più volte la stessa domanda sulla sua famiglia.

All'uomo è stato impedito di volare con la Air India per i prossimi 30 giorni. Provvedimento troppo tenue che ha suscitato non poche polemiche in India. Peraltro alla malcapitata, 70enne, non è stata assegnato un altro posto dove sedere in quanto la business era completa e per trasferirla in prima classe serviva l’ok del capitano che però non sarebbe mai arrivato.

La Commissione per le donne di Delhi (DCW) ha richiesto un'azione disciplinare contro la compagnia aerea per "negligenza", con la stessa Air India costretta a riconoscere" che avrebbe potuto gestire meglio questa questiona, sia in volo che a terra, ha dichiarato il CEO e amministratore delegato della compagnia aerea Campbell Wilson in una nota. Ma non finisce qui perché Air India di fronte all accuse ha sospeso piloti e quattro membri dell’equipaggio del volo incriminato.

Nel frattempo Mishra, dipendente del colosso statunitense dei servizi finanziari Wells Fargo, è stato licenziato alla luce dell'incidente. La società, nell'annunciare il provvedimento, ha affermato di "mantenere i più alti standard di comportamento professionale e personale" per i propri dipendenti e di "trovare queste accuse profondamente inquietanti".