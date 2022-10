Sfigurata con l’acido dall’ex perché voleva studiare, ora aiuta altre vittime: la storia di Linneti Fu sfigurata con l’acido dall’ex fidanzato perché si rifiutò di lasciare l’Università: oggi Linneti Kirungi si occupa dei sopravvissuti insieme al compagno Dave Flew, ingegnere britannico conosciuto online.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aggredita dall'ex fidanzato con dell'acido in pieno viso. Linneti Kirungi è sopravvissuta per puro miracolo all'attacco del compagno 20enne che l'aveva lasciata perché non aveva voluto rinunciare agli studi universitari presso l'ateneo di Kampala, in Uganda, per sposarlo.

All'epoca dei fatti, la giovane aveva appena 20 anni e stava frequentando la facoltà di scienze sociali. Linneti aveva potuto intraprendere i suoi studi anche con l'aiuto economico dell'ex fidanzato che inizialmente aveva sostenuto la sua scelta di iscriversi all'università.

Quando Linneti aveva iniziato a collezionare ottimi voti e a impegnarsi sempre di più nel suo percorso accademico, lui l'aveva messa davanti a una scelta: "O me, o lo studio".

"Mi ha sfigurata con l'acido perché voleva rovinarmi la vita – ha raccontato la ragazza al Mirror -. Non voleva uccidermi, voleva che io soffrissi". Oggi, Linneti ha conseguito la laurea, ha fondato la ONG Hope Care Rescue Mission che si occupa di assistenza alle donne sfregiate e fornisce fondi alla ricerca ed è mamma di un bimbo di 5 anni. Dopo anni, nonostante l'evento traumatico che l'ha segnata, è riuscita a trovare l'amore.

"Ricordo che l'acido mi ha fatto impazzire dal dolore – ha continuato -. Prima di andare in ospedale ho vagabondato per due ore. Ho cercato di farmi investire da un'auto sperando che mi uccidesse. Fortunatamente sono stata soccorsa e portata da un medico.

Ho passato più di un anno in ospedale e durante quell'anno non sono riuscita a studiare. Alla fine mi sono ripresa e ho conseguito la mia laurea".

Linneti Kirungi e Dave Flew

Dopo aver completato il suo percorso universitario, Linneti ha voluto fondare un'associazione che fornisse sostegno ad altri sopravvissuti alle aggressioni con l'acido. "Finanziamo cure mediche e forniture di base in Uganda per casi come il mio. Chi subisce queste cose riceve troppo poco sostegno".

Secondo quanto raccontato alla stampa estera, per anni non è più riuscita a fidarsi di un uomo. "Mi ero convinta che l'amore non fosse per me. Credevo che chiunque potesse farmi quello che aveva fatto il mio ex fidanzato.

Ho provato a riavvicinarmi a qualcuno, ma ho ricevuto una delusione dietro l'altra: un ragazzo mi ha lasciata dopo aver visto le mie cicatrici. Mi ha detto che voleva "una persona normale" ed è sparito. A quel punto ho deciso di rinunciare del tutto all'amore fino a quando non ho incontrato Dave".

Dave Flew, ingegnere 42enne di Weston ha incontrato Linneti durante uno dei suoi viaggi per le missioni umanitarie. I due hanno iniziato a chattare online nel 2020 dopo aver lavorato insieme per un progetto di beneficenza.

Dave e Linneti hanno costruito una profonda amicizia che poi si è trasformata in amore. "Ho capito di amarla quando sono andato nel panico perché non riuscivo a contattarla – ha raccontato l'ingegnere -. Pensavo fosse successo qualcosa, invece un blackout totale in Uganda l'aveva tenuta lontana dai social. Quando ci siamo riconnessi ho pianto e le ho detto che volevo raggiungerla".

La coppia sta ora organizzando il matrimonio per l'anno prossimo. Ad aprile hanno celebrato una cerimonia tradizionale kukyala, in vista delle nozze ufficiali. Linneti è poi riuscita ad andare in Gran Bretagna per conoscere di persona i genitori del fidanzato dopo una lunga attesa per ottenere un visto turistico.

"Poter passare del tempo lì con lui è stato un sogno. Non vedo l'ora di essere sua moglie e di condividere la mia vita insieme a lui. Credevo di aver perso tutto dopo l'attacco del mio ex fidanzato, ma il futuro aveva ancora tanto da darmi".