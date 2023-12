“Sesso a tre con lei e il marito che mi ha violentato”: scandalo sessuale travolge coppia anti-gay in Usa Lo scandalo sessuale che ha coinvolto Christian e Bridget Ziegler, lui leader del Partito repubblicano della Florida e lei voce delle “Mamme per la libertà”, il gruppo che si batte contro un’istruzione aperta all’inclusione della comunità Lgbt. Tutto nasce dalla denuncia di una donna che ha raccontato di ua relazione a tre ma soprattutto di essere stata violenta dall’uomo.

A cura di Antonio Palma

Da coppia paladina dei conservatori della Florida, per le loro posizioni apertamente anti gay e in favore della famiglia tradizionale, a personaggi scomodi tacciati di ipocrisia e allontanati a causa di uno scandalo sessuale e accuse gravi di violenza sessuale a carico dell’uomo. È la parabola della coppia Christian e Bridget Ziegler, lui leader del Partito repubblicano della Florida e lei voce delle cosiddette “Mamme per la libertà”, il gruppo che si batte contro un’istruzione pubblica aperta all’inclusione della comunità Lgbt.

Tutto nasce dalla denuncia di una donna che ha raccontato di aver avuto per lungo tempo una relazione intima con la coppia e fatto sesso a tre ma soprattutto di essere stata violenta dall’uomo durante l’ultimo appuntamento. Secondo l’accusatrice, i tre a lungo si sarebbero frequentati assiduamente in maniera intima prima della presunta aggressione sessuale.

La violenza risalirebbe all’ottobre scorso quando, dopo essersi resa contro che la moglie Bridget non c’era, lei si sarebbe rifiutata di avere rapporti con lui. Secondo l’accusa, il politico si sarebbe presentato comunque a casa della donna e poi l’avrebbe violentata. Lei ha fatto poi ricorso alle cure in ospedale e ha presentato anche un referto medico. Il video di sorveglianza di quel giorno inoltre mostra effettivamente il politico arrivare alla residenza della presunta vittima.

Di fronte alle rivelazioni, l’uomo e la moglie hanno ammesso il rapporto a tre con la donna ma negato ogni violenza parlando di atti sessuali sempre consenzienti. Lo scandalo però ha travolto in pieno entrambi che sono ora alle prese con diverse richieste di dimissioni dai loro incarichi pubblici.

La leadership del Partito repubblicano della Florida domenica infatti ha votato per censurare il presidente Christian Ziegler in una riunione di emergenza a porte chiuse e gli ha sospeso lo stipendio anche se per ora mantiene il titolo di presidente. Il 40enne deve affrontare anche le richieste di dimissioni da parte del governatore della Florida Ron DeSantis e di vari deputati e senatori nazionali.

In una dichiarazione alla Cnn, il suo avvocato ha detto che il caso finirà in un nulla di fatto. "Siamo fiduciosi che, una volta concluse le indagini della polizia, non verrà presentata alcuna accusa e il signor Ziegler sarà completamente scagionato", ha affermato il legale.

Richiesta di dimissioni anche per la moglie che è membro del consiglio scolastico della Florida. Lo stesso ente infatti ha votato a favore di una risoluzione che richiedeva le dimissioni di Bridget Ziegler che però non è vincolante. Ziegler, cofondatrice del gruppo conservatore e anti gay Moms for Liberty, ha detto di non volersi dimettere e in Florida il governatore è l’unica persona che può licenziare i membri del consiglio scolastico.

Bridget Ziegler è stata in prima linea nelle battaglie culturali che proprio il governatore DeSantis ha intrapreso nelle scuole pubbliche della Florida contro i diritti gay ad esempio per rimuovere dalle classi i libri ritenuti inappropriati.

I due coniugi da tempo sono diventati figure di spicco della politica locale, schierandosi con l’ala più conservatrice dei repubblicani della Florida. Ziegler, 40 anni, è diventato presidente del partito in Florida a febbraio dopo anni di lavoro nella politica locale, anche come commissario di contea e vicepresidente dello stesso partito. Bridget, 41 anni, è stata nominata nel consiglio scolastico della contea di Sarasota nel 2014 ed è stata rieletta tre volte.