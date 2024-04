Perde il marito e tre figli in quattro diversi incidenti stradali: il dramma di Fermina

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

A destra, il 34enne Mirco Corneglio.

Il primo incidente 22 anni fa, l'ultimo sabato sera. Fermina Cauto, originaria di Madrid ma residente da tempo a Nizza Monferrato, ha perso il marito e tre figli in quattro diversi incidenti stradali dal 2002 a oggi.

Il 34enne Mirco Corneglio, l'ultimo dei tre figli di Fermina nati dal secondo matrimonio, è morto nel tardo pomeriggio di venerdì 5 aprile a Bazzana di Mombaruzzo, lungo la provinciale che collega Nizza ad Alessandria. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il 34enne era in sella alla sua moto Yamaha quando, all’altezza del cimitero, è caduto a terra.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Oltre ai carabinieri di Nizza Monferrato, in soccorso del 33enne sono arrivati anche i vigili del fuoco e il personale del 118. Tutti i tentativi dei sanitari di rianimarlo si sono purtroppo rivelati vani. Alla fine il medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del ragazzo.

Sull’incidente indagano i carabinieri di Nizza Monferrato. Corneglio lavorava per una azienda di Calamandrana, specializzata nel settore vinicolo, era appassionato di musica e nel tempo libero faceva il dj. Nella serata di sabato i suoi amici si sono radunati in piazza a Nizza Monferrato per ricordare il ragazzo con una fiaccolata.

Ventidue anni fa Fermina aveva già perso il secondo marito Roberto in un incidente sul lavoro al porto di Genova. L’uomo stava caricando con container quando fu investito dall’auto di un collega di Tortona. Poi, nell’agosto 2003, era morto Hernando Rodriguez Cauto, avuto dal precedente matrimonio, in un incidente stradale in Valle San Giovanni. Si era spento in ospedale a Torino.

E nel novembre 2016 ancora un dolore per Fermina: la figlia Sonia, di soli 22 anni, commessa in un negozio di abbigliamento di Nizza ha perso la vita in un altro incidente, a Opessina, tra Agliano e Castelnuovo Calcea, sulla strada Asti – Mare.

Come riporta La Stampa, la donna si era trasferita nell’astigiano dopo la scomparsa del primo marito in Spagna e ora le rimane soltanto un figlio, nato dal primo matrimonio. In città aveva aperto una gastronomia specializzata in piatti iberici.