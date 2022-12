Senzatetto cammina con le scatole ai piedi: dipendente di un negozio gli regala le sue scarpe La dipendente di un negozio di liquori negli Stati Uniti ha donato a un senzatetto costretto a camminare con delle scatole ai piedi le sue scarpe. Il gesto ha dato vita a una gara di solidarietà e una campagna per aiutare i tanti homeless.

A cura di Chiara Ammendola

Il momento in cui la dipendente regala le sue scarpe al senzatetto

È una storia di solidarietà quella che arriva dagli Stati Uniti dove la dipendente di un negozio di liquori ha regalato le sue scarpe a un senzatetto dopo averlo visto camminare scalzo e con delle scatole ai piedi. Il grande gesto di generosità è stato ripreso dalle telecamere interne del negozio, dando così vita a una catena solidale che si è conclusa con un'iniziativa volta a procurare abiti e scarpe per i tanti homeless che vivono in strada.

A raccontare la vicenda alla stampa locale è il proprietario del negozio di liquori di Brooklyn Center, comune degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Hennepin nel Minnesota. Intervistato da alcune tv, Tom Agnes ha spiegato di aver visionato le telecamere di videosorveglianza e di aver notato quando accaduto all'interno dello suo store: una delle sue dipendenti, Ta Leia Thomas, dopo aver notato un senzatetto che camminava senza scarpe ma con delle scatole ai piedi, lo ha fermato per donargli le sue.

Nelle immagini si vede la giovane dipendente togliersi le scarpe e donarle all'uomo prima di tornare al lavoro e finire il suo turno in calzini. Quando Agnes l'ha convocata per chiedergli spiegazioni sull'accaduto la donna gli ha semplicemente detto di aver fatto quello che le è stato insegnato, ovvero aiutare gli altri senza chiedere nulla in cambio ma soprattutto senza mai farsi troppe domande: “Se vedo una persona in difficoltà la aiuto”, ha spiegato Thomas.

Un gesto che ha spinto il proprietario dello store a donare alla giovane commessa un nuovo paio di scarpe, organizzando una colletta tra i vari dipendenti e raccogliendo la cifra necessaria a ricomprarle il modello che lei aveva donato al senzatetto. A quell'atto di solidarietà però Agnes ha voluto portare il suo contributo regalando alla donna un letto nuovo per lei e la madre costretta a dividere un letto singolo nel loro appartamento.

Il Brooklyn Center Liquor dopo l'accaduto ha deciso di avviare una campagna denominata "scarpe per i senzatetto": tutti i clienti dello store sono invitati, ogni mercoledì a donare scarpe, cappotti e coperte per aiutare i senzatetto a stare al caldo. Non c'è una data di fine per il viaggio, ma durerà almeno fino alla fine dell'anno.