“Sei un mezzo uomo”, botte e umiliazioni al marito per anni: 65enne condannata per abusi domestici La donna ha vietato all’uomo di vedere amici e familiari, deridendolo e umiliandolo quotidianamente nella loro casa in Inghilterra, prima di passare alla violenza fisica.

A cura di Antonio Palma

Per anni ha sottoposto il marito a continue violenze fisiche e verbali, umiliandolo, offendendolo e picchiandolo a mani nude e con oggetti in casa, fino a ridurlo a uno stato di sudditanza assoluta che per lungo tempo gli ha impedito di denunciare. Per questo una donna britannica di 65 anni, Glenys Downie, è stata arrestata e condannata da un tribunale inglese a due anni di carcere e a un ordine restrittivo di divieto assoluto di avvicinamento all’uomo a tempo indeterminato.

Secondo il giudice, la donna ha "umiliato e degradato" il marito di 67 anni con atti di "assoluto dominio" durante il loro matrimonio, picchiandolo per ogni cosa che non le andasse bene. Per l’accusa, le violenze erano all’ordine del giorno. La vittima veniva aggredito spesso nella loro casa di Southampton.

Diversi gli episodi portati alla luce dall’uomo e avvenuti negli ultimi due anni. La donna ad esempio gli ha tirato i capelli, lo ha preso a calci e pugni, lo ha colpito con un ombrello e lo ha minacciato con un coltello da cucina in diverse occasioni nel 2020 e nel 2021.

La vittima ha anche descritto Downie come una bulla manipolatrice che lo aveva ridotto in uno stato di soggezione totale prima di trovare il coraggio di denunciare il comportamento della consorte alla polizia, nel settembre 2021.

Innumerevoli i casi di umiliazione descritti: la donna lo avrebbe deriso chiamandolo ad esempio “mezzo uomo”. Gli ha vietato di vedere amici e familiari, gli ha tirato i capelli come un "prepotente da scuola" e lo ha fatto sentire "subumano" e "disgustoso", secondo l’accusa.

“Mi ha fatto sentire come se la mia vita non fosse niente e io fossi subumano", ha detto il marito di Downie in una dichiarazione letta all'udienza della sentenza. “Mi ha fatto sentire come se fossi disgustoso e mi ha sottoposto a minacce e violenze con coltelli o colpendomi in faccia e tirandomi i capelli come un bambino. Avevo paura costante delle sue esplosioni di violenza” ha aggiunto l’uomo.

Il 67enne ha rivelato che il loro matrimonio, che durava da 38 anni, non andava bene da un po', ma nel 2019 le cose sono peggiorate quando gli è stato vietato di vedere i suoi amici o la sua famiglia.

“Nessuna persona dovrebbe mai essere trattata in questo modo scioccante, soprattutto da qualcuno che ama e con cui condivide una vita. L'abuso domestico è un tipo di crimine molto complesso su cui indagare, con gran parte del reato che si verifica a porte chiuse e con le vittime controllate, manipolate e costrette a soddisfare le richieste, rendendo ancora più difficile per le persone denunciare alla polizia” ha dichiarato l’ispettore che si è occupata del caso, aggiungendo: “Spero che l'esito di questo caso rassicuri le persone che stanno soffrendo in silenzio che questo abuso può essere fermato".