Sei scheletri umani con mani e piedi legati: la macabra scoperta nel retro di un pub Sono stati ritrovati i resti di sei persone nel retro di un vecchio pub di Cork, in Irlanda. Secondo gli archeologi, si tratterebbe di individui di sesso maschile. Tre di questi avevano tra i 18 e i 25 anni al momento del decesso. Tutti avevano mani e piedi legati.

A cura di Gabriella Mazzeo

Gli archeologi hanno trovato sei scheletri nel retro di un vecchio pub di Cork, in Irlanda. Una macabra scoperta che risale all'ottobre scorso. Il ritrovamento è avvenuto per puro caso: otto mesi fa il locale Nancy Spain's, chiuso ormai da anni, è stato rilevato dal Comune di Cork. L'amministrazione locale aveva deciso di demolire la struttura, ma la ditta di operai incaricata per lo svolgimento dei lavori ha ritrovato i resti di almeno sei persone. Tutte le operazioni sono state interrotte e gli archeologi sono intervenuti per recuperare gli scheletri da analizzare in laboratorio. Secondo quanto evidenziato dai primi accertamenti effettuati, le vittime avevano mani e piedi legati al momento della morte.

Gli archeologi si occuperanno di tutte le verifiche del caso. È ancora sconosciuto infatti il periodo del decesso. Per il momento si ritiene che le sei vittime siano state gettate in una fossa comune dopo essere state giustiziate. I resti ritrovati lo scorso ottobre sotto le assi del pavimento del retrobottega del pub sono stati inviati in laboratorio per ulteriori analisi. Secondo quanto accertato finora, tutti e sei gli individui erano di sesso maschile. Tre di loro avevano tra i 18 e i 25 anni al momento della morte.

I resti potrebbero appartenere a giovanissimi militari uccisi a Cork. Secondo gli esperti, le sei vittime sono morte in modo "violento e raccapricciante". Stando ai risultati dei primi accertamenti, i decessi sono collegati all'insediamento iberno-scandinavo sviluppatosi nell'area di South Main Street. Il direttore dello scavo archeologico ora in corso nell'area dell'ex pub irlandese ha dichiarato che la scoperta di una probabile fossa comune è un'occasione per approfondire gli studi sull'insediamento iberno-scandinavo a Cork tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo.