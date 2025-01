video suggerito

Sei bimbe sotto gli 11 anni non hanno potuto abortire in Texas: le conseguenze della legge contro l'aborto Il divieto dell'interruzione di gravidanza in Texas non prevede eccezioni per le ragazzine minorenni e nemmeno per i casi di stupro o incesto. Sei bimbe con meno di 11 anni e oltre cento minori hanno dovuto affrontare lunghi viaggi per potere accedere all'aborto in altri Stati.

A cura di Antonio Palma

Almeno sei bambine sotto gli 11 anni e almeno 100 ragazze minorenni hanno dovuto lasciare il Texas e andare in altri stati per poter abortire nel corso del 2023. Sono i terribili effetti del divieto di aborto voluto dalle autorità dello Stato americano e scattato proprio due anni fa. Il divieto dell'interruzione di gravidanza in Texas dopo il ribaltamento della sentenza Roe v. Wade della Corte Suprema, infatti non prevede eccezioni per le ragazzine minorenni e nemmeno per i casi di stupro o incesto.

La denuncia arriva dalle associazioni locali alla luce degli ultimi dati statali ufficiali disponibili che però potrebbero nascondere numeri ancora più elevati e terribili. Il Texas infatti riceve informazioni sugli aborti fuori dallo stato da uno scambio di dati nazionale ma non tutti gli stati forniscono dati sugli aborti. "Queste non sono solo statistiche Queste sono storie vere di persone che stanno vivendo esperienze traumatiche" ha denunciato al quotidiano Houston Chronicle la deputata statale Mihaela Plesa, democratica del Texas settentrionale.

Per le associazioni in molti casi si tratta di minori che hanno subito abusi, "che sono vittime, che hanno già avuto un'esperienza traumatica e che ora devono essere nuovamente traumatizzati per ricevere l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno". Secondo la nuova legge, anche per i casi di stupro o incesto, a qualsiasi età e in qualsiasi circostanza, chi rimane incinta non ha altra scelta se non quella di affrontare un viaggio spesso doloroso e umiliante fuori dallo Stato.

Come sottolineano le stesse associazioni, uno studio pubblicato nel 2024 mostra che il Texas ha avuto il più alto tasso di gravidanze in seguito a stupri di tutti gli Stati con divieti totali di aborto. Si stima che 26.000 ragazze siano rimaste incinte tra luglio 2022 e gennaio 2024 dopo uno stupro.