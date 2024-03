Segregò e stuprò la figlia per 24 anni, Josef Fritzl resta in carcere: revocata la richiesta di liberazione Il tribunale regionale superiore di Vienna ha revocato la richiesta di scarcerazione per Josef Fritzl, condannato all’ergastolo per aver rinchiuso nella cantina della sua casa in Austria e aver stuprato per 24 anni la figlia Elisabeth. L’istanza era stata presentata a seguito di una recente perizia psichiatrica che aveva valutato l’uomo, oggi 88enne, ‘non più pericoloso’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Josef Fritzl

Il tribunale regionale superiore di Vienna (OLG) ha revocato la richiesta di scarcerazione per Josef Fritzl, condannato all'ergastolo. L'uomo è conosciuto come il ‘mostro di Amstetten‘ per aver rinchiuso nella cantina della sua casa in Austria e aver reso schiava per 24 anni la figlia Elisabeth tra il 1984 e il 2008.

Con la ragazza, che all'inizio della sua prigionia aveva solo 16 anni, ebbe anche rapporti sessuali incestuosi. Come conseguenza delle violenze subite, Elisabeth diede alla luce sette figli senza alcuna assistenza medica.

Josef Fritzl, ora ‘Josef Mayrhoff', 88 anni, si trova internato in un istituto per criminali mentalmente anormali – diventato oggi centro di terapia legale – e dovrò essere sottoposto a ulteriori accertamenti medici. Nella giornata di oggi il tribunale regionale superiore della capitale austriaca ha annullato la liberazione con condizionale annunciata a gennaio scorso dal Tribunale regionale di Krems.

Le autorità austriache infatti avevano giudicato l'uomo come ‘non più pericoloso' a causa dell'età avanza e dei suoi problemi di salute, mentre i suoi legali avevano chiesto che venisse rilasciato, annunciando un istanza di libertà condizionale. Da una nuova perizia psichiatrica sull'88enne, che soffre di demenza senile, era infatti emerso che l'uomo non rappresentava più un pericolo per gli altri.

L'avvocato di Fritzl, Astrid Wagner, a seguito del provvedimento odierno, ha reagito duramente dicendo: "La decisione dell'OLG è logicamente incomprensibile, la decisione della psichiatra Adelheid Kastner è corretta e sono convinta al 100% che alla fine Fritzl verrà rilasciato". A fine aprile si terrà una nuova udienza al tribunale di Krems.

Josef Fritzl nel 2009 era stato condannato all'unanimità alla pena dell'ergastolo dal tribunale regionale di Sankt Poelten per omicidio, omissione, stupro, privazione della libertà, grave coercizione e incesto.

La terribile storia emerse solo quando la figlia di Fritzl, diventata ormai donna, riuscì finalmente a scappare e a dire alla polizia di essere stata tenuta prigioniera per anni dal padre violento. Per gli psichiatri, nonostante il grave disturbo di personalità, Josef Fritzl è sempre stato capace d'intendere e di volere. La figlia di Fritzl e i suoi figli hanno assunto nuove identità.