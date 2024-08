video suggerito

Scossa di terremoto di magnitudo 6.2 in mare al largo di Taiwan, i grattacieli oscillano a Taipei Un terremoto di magnitudo 6.2 ha fatto nuovamente tremare Taiwan. La scossa si è verificata alle 7.35 ora locale, ossia le 1.35 italiane, e ha avuto epicentro nel mare al largo di Hualien. A Taipei oscillano i grattacieli.

A cura di Gabriella Mazzeo

I grattacieli tremano dopo il terremoto a Hualien

Tanta paura nel mare di Taiwan, dove un terremoto di magnitudo 6.2 è stato localizzato a una profondità di 15 chilometri al largo della costa orientale nei pressi della città di Hualien. Il sisma è stato registrato alle 7.35 ora locale, ossia le 1.35 italiane. Secondo le prime informazioni, la scossa non avrebbe causato alcun danno, anche se i grattacieli della capitale, Taipei, hanno visibilmente tremato per alcuni secondi.

La conta dei danni resta per il momento ancora in corso. Le autorità hanno fatto sapere che i servizi della metropolitana continuano a funzionare, anche se in velocità ridotta.

Durante la scossa, riporta Reuters, il cantate Hsieh Yu Wei, famoso a Taipei, era in viaggio per un suo concerto a Hualien. Il viaggio in autostrada lungo la costa è stato temporaneamente interrotto, ma il concerto si svolgerà ugualmente.

Solo nella giornata di Ferragosto, un altro terremoto ha colpito la costa orientale di Taiwan. La scossa di magnitudo 5.4 si è verificata alle 17.06 (ora locale), a 25 chilometri da Yilan. Anche in questo caso, il sisma non ha causato gravi danni.

La scossa è stata avvertita anche a Taipei, dove ad aprile sono morte 17 persone in seguito a un terremoto di magnitudo 7.4

