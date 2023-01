Scopre chat del fidanzato con una 13enne e lo uccide: “Delitto premeditato guardando serial killer” Ha ucciso il fidanzato con 22 coltellate dopo aver scoperto alcune chat del giovane con una bambina di appena 13 anni. Per costruirsi un alibi, la 27enne Shaye Groves ha guardato centinaia di documentari sui serial killer più efferati della storia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha ucciso il fidanzato con 22 coltellate dopo aver scoperto alcuni messaggi che il giovane aveva inviato a un'adolescente di soli 13 anni. Shaye Groves, 27 anni, era ossessionata dal fidanzato Frankie Fitzgerald con il quale aveva una relazione da circa un anno.

Dopo aver scoperto le chat tra Fitzgerald e un'adolescente, la donna lo ha accoltellato 22 volte fino ad ucciderlo. Un omicidio forse programmato: Groves, infatti, ha aggredito il compagno mentre dormiva nel loro letto con un coltello da cucina. Una volta compiuto il delitto, la donna ha cercato di mettere in atto un depistaggio per costruirsi l'alibi da fornire agli inquirenti.

La 27enne ha infatti inviato un messaggio a un'amica sua complice, sostenendo di non sapere dove si trovasse Frankie e di essere "molto preoccupata". Dopo aver inviato l'sms alla coetanea, la donna ha cercato di eliminare le sue tracce biologiche dalla scena del crimine utilizzando della candeggina.

"Non devi preoccuparti, è andato tutto bene – ha detto al telefono in una conversazione con l'amica e complice Vikki Baitup, visibilmente agitata – penseranno che si è suicidato". Per elaborare una storia coerente, la 27enne ha guardato centinaia di documentari sui crimini di alcuni fra i più efferati serial killer della storia.

Nonostante il tentativo di depistaggio, gli inquirenti sono comunque riusciti a individuare prove schiaccianti: l'analisi medica effettuata sul corpo della vittima, infatti, ha fornito tutti gli elementi necessari a ricostruire l'accaduto. Sul corpo del giovane, infatti, sono state trovate diverse ferite da arma da taglio.

Vikki Baitup, interrogata dalle autorità, ha ceduto poco dopo, confessando quanto fatto dall'amica e il tentativo di occultare il cadavere di Fitzgerald nel giardino della sua abitazione per far credere alle forze dell'ordine che il giovane avesse lasciato la città.