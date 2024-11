Scoppia un incendio in un ospedale in Russia, i pazienti scappano lanciandosi dalle finestre: il video Un grosso incendio è scoppiato nella mattinata di lunedì 18 novembre sul tetto di un ospedale a Ekaterinburg, in Russia. Le fiamme si sono propagate rapidamente e l’allarme è scattato intorno alle 13.30 (ora locale), come riportano i quotidiani russi. In alcuni video condivisi in rete si vedono persone saltare giù dalle finestre dell’edificio per mettersi in salvo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Le immagini dell'incendio dell'ospedale in Russia e dei pazienti che fuggono dalle finestre

Un grosso incendio è scoppiato oggi, lunedì 18 novembre, sul tetto di un ospedale nella città di Ekaterinburg, in Russia. Le fiamme si sono propagate rapidamente e l'allarme è scattato intorno alle 13.30 (ora locale, ndr), come riportano i quotidiani esteri.

A quanto si apprende, sul tetto dell'ospedale stavano lavorando alcuni operai per un intervento di manutenzione ordinaria. Due di loro pare siano rimasti feriti: a uno sarebbero state prestate cure sul posto, l'altro invece sarebbe stato ricoverato in ospedale, come ha fatto sapere il Ministero della Salute della regione di Sverdlovsk, citato dai media russi. Non si conoscono ulteriori dettagli.

Il rogo ha spaventato molto gli abitanti di Ekaterinburg perché le nuvole di denso fumo nero provenienti dal tetto della struttura sanitaria erano visibili chiaramente da diverse parti della città. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, l'incendio ha coperto una superficie di circa 300 metri quadri.

In rete sono state diffuse le immagini di quanto accaduto oggi. In alcuni video si vedono le fiamme avvolgere l'edificio, un'enorme colonna di fumo nero che si alza dalla struttura. Altri filmati invece mostrano delle persone che saltano dalle finestre dell'ospedale per mettersi in salvo.

Un testimone ha detto che i servizi di emergenza sono arrivati ​​entro pochi minuti dallo scoppio dell'incendio. Secondo quanto si legge sugli organi di stampa russi, dall'ospedale sono state evacuate in totale 350 persone, tra medici, lavoratori e pazienti della clinica. Sul posto sono intervenuti 48 soccorritori e 16 mezzi.

Il ministro delle Situazioni di Emergenza dell'oblast di Sverdlovsk, Viktor Teryaev, si è recato sul posto. Le operazioni di emergenza e di spegnimento del rogo sono durate circa 1 ora, intorno alle 14.20 le fiamme erano state completamente domate.