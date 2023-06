Scontro tra gang in un carcere femminile in Honduras, morte 41 donne: 25 detenute bruciate vive In seguito a un violento scontro tra gang rivali in un carcere femminile in Honduras sono morte 41 donne. Almeno 25 detenute sono decedute in seguito a gravi ustione riportate dopo un incendio, mentre in 16 sono morte crivellate dai proiettili.

A cura di Gabriella Mazzeo

Le prime immagini dal carcere femminile in Honduras

Scontro tra gang in un carcere femminile in Honduras: almeno 25 detenute sono morte per ustioni, mentre altre 16 sono decedute in seguito a una serie di colpi di arma da fuoco. Sono in tutto 41 le donne coinvolte nello scontro. Altre carcerate sono state portate d'urgenza nell'ospedale Escuela de Tegucigalpa: almeno 5 sarebbero ricoverate in gravi condizioni.

Stando a quanto reso noto, il caos sarebbe scoppiato quando alcune donne hanno chiuso le affiliate della gang locale in un carcere e dato fuoco ai locali. Nelle prime immagini diffuse dai media del posto, si vede una delle detenute con un passamontagna in volto e un'arma stretta in un pugno. Non è ancora chiaro, però, di quale delle due gang facesse parte.

I corpi saranno riconosciuti tramite Dna per comunicare la tragedia alle famiglie. L'edificio dove si è verificato l'incendio è completamente distrutto ed è stato ridotto in cenere dal rogo. Nella struttura vi erano circa 900 detenute in tutto. Lo scontro si è verificato tra le gang rivali Mara Salvatrucha e la Barrio 18. La viceministra alla Sicurezza Julissa Villanueva ha fatto sapere su Twitter che il governo "non tollererà atti di vandalismo e altre irregolarità e violenze". Per sedare i disordini, ha poi continuato, è stato autorizzato l'intervento immediato di vigili del fuoco, polizia e militari".

Nel frattempo, i medici dell'ospedale Escuela de Tegucigalpa sono impegnati nelle cure salvavita per le 5 sopravvissute ricoverate. Le pazienti, stando a quanto reso noto, restano in condizioni molto serie. Non si hanno notizie invece delle altre detenute (nel carcere vi erano circa 900 donne). Il bilancio delle vittime, secondo le autorità, potrebbe aumentare ulteriormente nelle prossime ore. Nel corso del primo intervento, infatti, per gli agenti è stato difficile determinare una stima delle persone decedute nello scontro.