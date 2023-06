Scontro tra auto in Australia, muore 23enne trentino: grave l’amico che era con lui Un 23enne italiano della Valle di Non, Jacopo Martini, è morto in un incidente stradale verificatosi a Perth, in Australia, dove si trovava per una esperienza lavorativa in una fattoria. Grave l’amico che era con lui.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia in Australia, dove un giovane italiano è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale a Perth. La vittima, Jacopo Martini, aveva 23 anni ed era originario di Sarnonico, in Valle di Non, in Trentino. Si era trasferito insieme ad un amico dall'altro lato del mondo per una esperienza di lavoro in una fattoria, che però si è conclusa nel peggiore dei modi.

Jacopo stava viaggiando insieme ad un 24enne, Luca Calliari, anche lui italiano di Romeno, lungo l'Indian Ocean Drive nell'area di Lancelin su una vettura dove si trovavano altre due persone, quando si è scontrata con un'altra auto all'altezza di un incrocio, secondo una prima ricostruzione dei fatti. I carabinieri della compagnia di Cles stanno infatti cercando di informarsi su quanto accaduto tramite il consolato italiano.

L'amico della vittima è stato trasferito in ospedale dove versa in gravi condizioni dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Anche le altre due persone in macchina al momento dello schianto sarebbero finire al pronto soccorso. Jacopo invece sarebbe deceduto sul colpo.

In Australia si trova anche Giuseppe, fratello maggiore di Jacopo, che non è rimasto coinvolto nell'incidente ma che ha prima partecipato al riconoscimento della salma e poi ha dovuto dare la tragica notizia ai loro genitori. A breve il 23enne avrebbe dovuto tornare in Italia, al termine dei sei mesi di esperienza lavorativa all'estero.