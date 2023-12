Scomparso Alexei Navalny: da giorni non si hanno più notizie dell’oppositore russo detenuto in carcere I collaboratori di Alexei Navalny, il dissidente russo condannato a 19 anni di carcere per estremismo, riferiscono di non avere più sue notizie da una settimana. L’oppositore russo sarebbe stato trasferito dalla colonia Ik-6 Melekhovo, dove stava scontando la sua pena, ma le autorità carcerarie non avrebbero fornito dettagli sulla sua nuova destinazione. C’è grande preoccupazione per le sue condizioni di salute.

È da una settimana che di Alexei Navalny, il dissidente russo condannato a 19 anni di carcere per estremismo, non si hanno più notizie e c'è grande preoccupazione per le sue condizioni. A riferirlo è stata la sua portavoce Kira Yarmysh. Secondo la donna, l'oppositore russo sarebbe stato trasferito dalla colonia Ik-6 Melekhovo, dove stava scontando la sua pena, ma le autorità carcerarie non avrebbero fornito dettagli sulla sua nuova destinazione.

"Anche oggi Alexey non è comparso in video in tribunale, ma ora nessuno dica sciocchezze sull'"guasto elettrico". Un dipendente dell'IK-6 ha riferito che Alexey "ha lasciato la sua colonia", ma non sa dove è stato trasferito. Per 6 giorni hanno mentito solo per prendere tempo", ha scritto Yarmysh su X, parlando delle spiegazioni fornite dalle autorità carcerarie che anche nei giorni scorsi avevano motivato l'assenza del detenuto parlando di guasti tecnici.

Navalny sarebbe dovuto comparire in tribunale pure nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre, ma, ha scritto ancora la sua collaboratrice, "è già il sesto giorno consecutivo che non sappiamo dove sia Alexei e cosa gli stia succedendo". La portavoce dell'oppositore ha aggiunto che nemmeno i suoi avvocati avrebbero più notizie del detenuto.

Venerdì 8 dicembre la presidente della Fondazione anti-corruzione di Navalny, Maria Pevchikh, ha denunciato sempre su X che i legali di Navalny avrebbero cercato senza successo per tre giorni che gli venisse permesso di fare visita al loro assistito nella colonia penale dove si trovava, ma la richiesta sarebbe stata respinta all'ultimo minuto. La donna ha detto di essere molto preoccupata per la salute dell'oppositore.

Anche le lettere inviate all'oppositore non gli sarebbero state consegnate. Come si legge nei vari tweet di denuncia sulle sue gravi condizioni di salute, l'uomo avrebbe recentemente "accusato vertigini" e si sarebbe dovuto "sdraiare sul pavimento. I funzionari della prigione sono accorsi, lo hanno adagiato su un letto e gli hanno fatto una flebo. Non sappiamo cosa abbia causato il malore ma, considerato che è stato privato del cibo ed è costretto a stare in una cella senza ventilazione, è probabile che sia svenuto per la fame".

Le condanne dal 2021 a oggi

Alexei Navalny ha 47 anni ed è in carcere per accuse che molte persone ritengono false e motivate dalla volontà di fermare il suo attivismo contro l'attuale governo russo, presieduto da Vladimir Putin. Nel gennaio del 2021 era stato condannato per violazione della libertà vigilata dopo essere rientrato in Russia in seguito a un tentativo di avvelenamento, che aveva fatto il giro del mondo e probabilmente organizzato dallo stesso governo russo.

L'anno successivo, nel 2022, era stato condannato ad altri 9 anni di carcere per frode e appropriazione indebita. A partire dal mese successivo è detenuto in una prigione di massima sicurezza circa 240 chilometri a est di Mosca, dove è sottoposto a un regime carcerario ancora più duro rispetto a quello che gli era stato imposto fino a quel momento.