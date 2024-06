video suggerito

Scomparsi 2 turisti in Grecia dopo ritrovamento del cadavere della star Tv Mosley: si teme malore per il caldo Altri due turisti sono scomparsi in Grecia durante un’escursione. La notizia arriva dopo il ritrovamento del corpo senza vita del presentatore Tv britannico Michael Mosley, scomparso con le stesse modalità. I soccorritori temono che i due turisti, un americano di 59 anni e un olandese di 74, possano essersi sentiti male a causa del caldo torrido di questi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Albert Calibet, il turista 59enne scomparso in Grecia

Due turisti sono scomparsi pochi giorni dopo l'annuncio del ritrovamento del corpo di Michael Mosley, famoso personaggio televisivo britannico uscito per un'escursione sull'isola greca di Symi e mai più tornato. Sempre durante alcune escursioni sulle isole greche, si sarebbero smarriti gli altri due turisti, uno americano e l'altro olandese. Le ricerche sono attualmente in corso, anche se a renderle più difficili vi è l'emergenza dovuta al caldo torrido registrato nelle ultime settimane.

Dopo il ritrovamento del corpo di Mosley e l'allarme lanciato per le temperature elevate registrate in Grecia, le autorità sono molto preoccupate per la scomparsa dei due turisti. Il primo, un uomo di 59 anni di nome Albert Calibet, è scomparso nella giornata di martedì mentre seguiva il sentiero verso il villaggio di Katapola. Il turista statunitense è solito recarsi sulle isole greche in estate, ma potrebbe non essere tornato a casa a causa di un malore provocato dal caldo.

Il 59enne americano Albert Calibet, foto da Facebook

L'ipotesi, che appare concreta viste le condizioni estreme sull'isola, ha portato i soccorritori ad attivarsi immediatamente per trovare il turista ed eventualmente prestargli le cure necessarie. Un altro 74enne di origini olandesi del quale non sono state rese note le generalità è scomparso durante un'escursione nella zona di Marathokampou nella giornata di mercoledì. I residenti locali stanno aiutando i soccorritori nelle ricerche dei due uomini. Polizia, vigili del fuoco e civili volontari sono coinvolti nelle operazioni che per ora però non hanno dato gli esiti sperati.

Il picco della condizione di caldo torrido in Grecia potrebbe arrivare nella giornata di giovedì secondo il Servizio Meteorologico Nazionale Ellenico. L'allerta per il caldo in quel giorno è di colore arancione, la seconda più grave nella scala di colori definita per indicare le emergenze meteo.