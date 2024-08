video suggerito

Sciolto il Parlamento in Bangladesh, chi è il premio Nobel Muhammad Yunus scelto per governo di transizione Il presidente del Bangladesh ha sciolto il Parlamento, una delle richieste degli studenti che hanno guidato le manifestazioni, come si legge in un comunicato. Intanto, il premio Nobel per la Pace Mohammad Yunus ha accettato il ruolo di capo del governo di transizione: "Onorato della fiducia dei manifestanti".

A cura di Eleonora Panseri

Il premio Nobel Muhammad Yunus

Il presidente del Bangladesh ha sciolto il Parlamento, una delle richieste degli studenti che hanno guidato le manifestazioni antigovernative di questi mesi, come si legge in un comunicato.

Intanto, il premio Nobel per la pace Mohammad Yunus ha accettato il ruolo di Chief Adviser, la funzione di capo del governo per 90 giorni durante la transizione tra un governo eletto e il successivo. Lo riporta il quotidiano The Daily Star.

"Sono onorato della fiducia dei manifestanti che desiderano che io guidi il governo ad interim. Se è necessario agire in Bangladesh, per il mio Paese e per il coraggio del mio popolo, allora lo farò", ha detto in una dichiarazione scritta all'Agence France-Presse Yunus dopo aver accettato di guidare il governo temporaneo e chiesto "elezioni libere".

A fare il suo nome è stato il leader del principale movimento di protesta del Bangladesh, dopo che l’esercito ha preso il controllo del paese e la prima ministra Sheikh Hasina si è dimessa ed è fuggita all’estero. Negli scontri sono morte 366 persone dall’inizio di luglio.

"Abbiamo deciso che verrà formato un governo ad interim in cui il dottor Muhammad Yunus, premio Nobel di fama internazionale, sarà il consigliere principale", aveva annunciato in una conferenza stampa Nahid Islam, il principale leader di Students Against Discrimination (Sad).

Chi è Muhammad Yunus, il premio Nobel per la pace a capo del governo di transizione

Il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus.

Mohammad Yunus, 84 anni, ha vinto il Premio Nobel per la pace nel 2006 con la Grameen Bank per il suo impegno volto a far uscire dalla povertà milioni di persone concedendo piccoli prestiti, inferiori a 100 dollari, ai poveri delle zone rurali del Bangladesh.

Lui stesso, in un'intervista registrata lunedì scorso all'emittente indiana Times Now, aveva detto che le manifestazioni che hanno provocato la cacciata della premier hanno segnato "il secondo giorno di liberazione" per il Bangladesh, dopo la guerra d'indipendenza dal Pakistan del 1971.

Quindi, Yunus ha cercato di frenar la rabbia dei bangladesi nei confronti della vicina India per aver accolto la premier Hasina dopo la fuga da Dacca. "L'India è la nostra migliore amica ma la gente è arrabbiata con l'India perché sta sostenendo la persona che ha distrutto le nostre vite", ha concluso.

Liberata l'ex premier e leader dell'opposizione Khaleda Zia

Intanto, l'ex premier e leader dell'opposizione in Bangladesh, Khaleda Zia, è stata rilasciata dopo anni di arresti domiciliari, come rende noto il portavoce del suo partito. "È stata liberata", ha detto A.K.M Wahiduzzaman, il giorno dopo l'ordine di rilascio impartito in seguito alla presa di controllo da parte dei militari dopo la destituzione della premier.

Dopo i gravissimi incidenti di ieri, lunedì 5 agosto, il bilancio è di 122 persone uccise, per le strade della capitale Dacca è ripreso il traffico, sono riaperti i negozi e ripartiti i voli internazionali all'aeroporto. Mentre gli uffici governativi sono rimasti quasi tutti chiusi.