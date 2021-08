Schianto fatale, Miley muore nel giorno del suo matrimonio: aveva solo 20 anni Myles ‘Miley’ Harty stava viaggiando sul sedile del passeggero anteriore di un’auto che è uscita di strada e si è schiantata contro un palo a Limerick, in Irlanda, intorno all’una di notte di sabato 21 agosto. Si sarebbe dovuto sposare il giorno dopo. Arrestato un minorenne, era alla guida della vettura.

A cura di Biagio Chiariello

E' rimasto ucciso in un terribile incidente poco prima di sposarsi. Aveva solo 20 anni. Myles ‘Miley' Harty stava viaggiando sul sedile del passeggero anteriore di un'auto che è uscita di strada e si è schiantata contro un palo sulla M6 a Limerick, in Irlanda, intorno all'una di notte di sabato 21 agosto. La sua sposa, Kate Quilligan, è stata costretta a iniziare a considerare i piani per il funerale il giorno in cui avrebbe dovuto sposare l'amore della sua vita. "Avremmo dovuto celebrare il giorno più bello della nostra vita in quella chiesa, ma invece è il peggiore", ha detto la fidanzata al The Sun. "Ti amerò per sempre. Saremo sempre io e te, qualunque cosa accada. Ti amo incondizionatamente mio gigante buono, non te lo meritavi".

Il ricordo di Myles

La famiglia e gli amici in lutto erano fuori dalla chiesa di San Munchin nella città di Limerick sabato, dove avrebbe dovuto svolgersi il matrimonio. "È molto triste per le famiglie, ora stanno passando da un matrimonio a un funerale. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti loro, naturalmente" ha detto il parroco di Askeaton, Fra Sean O'Longaig. "Conoscevamo bene Myles. Si sarebbe dovuto sposare oggi a Limerick, sì, la famiglia deve essere a pezzi."

Arrestato un minorenne

Nel frattempo la polizia ha arrestato su luogo dell'incidente un adolescente che si ritiene fosse alla guida dell'auto dove si trovava il 20enne al momento dello schianto fatale. Un terzo uomo che viaggiava in macchina è stato portato all'ospedale universitario di Limerick con ferite che non sarebbero comunque letali.